CHE FIGLI DI MIGN-YACHT! “CONGELATO” A MARINA DI CARRARA LO YACHT DELLO ZAR PUTIN: ERA PRONTO A SALPARE CON DESTINAZIONE DUBAI - L'IMBARCAZIONE RUSSA DA 700 MILIONI DI DOLLARI È STATA BLOCCATA DA UN DECRETO DEL MINISTRO FRANCO IN CUI SI FA CENNO GENERICAMENTE A UN TITOLARE CHE AVREBBE COLLEGAMENTI CON ELEMENTI DI SPICCO DEL GOVERNO RUSSO E CON ALTRI OLIGARCHI RAGGIUNTI DALLE SANZIONI DELL'UE. IL PROPRIETARIO UFFICIALE (KHUDAYNATOV) RISCHIA DI FINIRE NELLA LISTA NERA DELL'EUROPA

MARCO GASPERETTI per il Corriere della Sera

Lo yacht Scheherazade 3

Era quasi tutto pronto per salpare: bacino di carenaggio allagato, lavori di ordinaria manutenzione al termine, equipaggio pronto all'imbarco: destinazione Dubai. E invece alle 2 di notte di venerdì il misterioso Scheherazade, lo yacht di 140 metri dal valore di 700 milioni di dollari che si sospetta possa essere del presidente russo Vladimir Putin, è stato bloccato, o meglio congelato da un decreto del ministro Daniele Franco. Il provvedimento è stato notificato dagli uomini della Guardia di Finanza di Massa Carrara al comandante della nave, il britannico Guy Bennett-Pearce.

La Guardia di Finanza congela lo yacht Scheherazade 3

Nei documenti del ministero non si fa il nome del leader del Cremlino né quello del proprietario ufficiale, vero o presunto, l'oligarca russo Eduard Khudaynatov, ex presidente della compagnia petrolifera Rosneft e proprietario di Villa Altachiara (la residenza sul promontorio di Portofino dove morì la contessa Francesca Vacca Agusta) ma si fa cenno genericamente a un titolare che avrebbe collegamenti con elementi di spicco del governo russo e con altri oligarchi raggiunti dalle sanzioni dell'Unione europea.

Lo yacht Scheherazade 4

Secondo indiscrezioni il nome di Khudaynatov sarebbe destinato a finire molto presto nella black list europea degli uomini di affari, favorevoli all'invasione dell'Ucraina e complici di Putin, da colpire con le sanzioni. A questo punto il congelamento dello Scheherazade diventerebbe un sequestro vero e proprio. Da ieri lo yacht è sotto la responsabilità dello Stato italiano che dovrà, in questa fase, pagare le spese per il personale e per il rimessaggio nel cantiere navale di Marina di Carrara di proprietà della società The Italian Sea Group che non ha alcuna responsabilità di ciò che è avvenuto.

La Guardia di Finanza congela lo yacht Scheherazade 2

Un conto che potrebbe essere molto salato. Il superyacht ha sei ponti, un dislocamento di oltre 10 mila tonnellate e motori di ultima generazione che possono raggiungere quasi venti nodi di velocità. Dispone di due piattaforme di atterraggio per elicotteri, un cinema, una grande piscina, sale giochi e soprattutto è attrezzato con sistemi di sicurezza molto avanzati, tra questi un neutralizzatore di droni spia. Gli interni, da favola, sono firmati Zuretti Yacht Design. I membri dell'equipaggio a pieno regime sono quaranta. A definire lo Scheherazade «lo yacht di Putin» erano stati - come riportato dal New York Times - alcuni membri dell'equipaggio. I sospetti erano poi diventati indizi quando erano stati pubblicate le generalità di alcuni marinai. Nella lista, compilata a Carrara il 17 dicembre del 2020, apparivano nomi legatissimi al leader del Cremlino e ai suoi servizi di sicurezza. Tra questi gli agenti Sergey Grishin e Anatoly Furtel, e l'ufficiale addetto alla sicurezza militare Evgheny Schvedov.

