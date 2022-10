1 ott 2022 10:30

CHE FIGLIO DI UN PUTTANIERE! - IN SPAGNA, UN 35ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER ABBANDONATO IL FIGLIO DI 3 ANNI IN AUTO PER ANDARE IN UN BORDELLO! - IL PICCOLO È STATO NOTATO E SALVATO DALLA POLIZIA CHE SI TROVAVA IN QUELLA ZONA - L'UOMO È STATO FERMATO MENTRE STAVA CERCANDO L'USCITA DI EMERGENZA DEL LOCALE…