CHE FIGURA DI "MET" - DUE AGENTI DELLA POLIZIA DI LONDRA SI SONO DICHIARATI COLPEVOLI DI AVER SCATTATO E CONDIVISO SU WHATSAPP DELLE FOTO DEI CORPI DI DUE SORELLE ASSASSINATE IN UN PARCO NELLA PERIFERIA LONDINESE NEL GIUGNO 2020 - DENIZ JAFFER E JAMIE LEWIS ORA RISCHIANO DI FINIRE IN CARCERE – SI TRATTA DI UNA NUOVA FIGURACCIA PER LA "MET POLICE", DOPO LA CONDANNA DI UN AGENTE PER L’OMICIDIO DI SARAH EVERARD…

deniz jaffer 1

Da “ANSA”

Due agenti della polizia di Londra si sono dichiarati colpevoli per aver condiviso su WhatsApp le foto dei corpi di due sorelle assassinate a coltellate in un parco nella periferia della capitale britannica nel giugno 2020.

Si tratta di Deniz Jaffer e Jamie Lewis, che ora rischiano di ricevere una pena detentiva per cattiva condotta aggravata dalle circostanze: avevano infatti scattato sulla scena del crimine immagini "inappropriate" e "non autorizzate" dei corpi di Bibaa Henry, 46 anni, e Nicole Smallman, 27 anni, per poi diffonderle via smartphone. L'assassino delle sorelle è il 19enne satanista Danyal Hussein, di recente condannato all'ergastolo.

nicole smallman e bibaa henry

Si tratta di un nuovo motivo di grave imbarazzo per Scotland Yard, gia' al centro di forti critiche per la condanna di un suo agente per l'omicidio della 33enne Sarah Everard. La Met Police si era già scusata coi parenti delle due sorelle assassinate per come aveva gestito la denuncia della loro scomparsa fatta dalla famiglia.

I loro corpi erano stati trovati non dagli agenti ma dal partner di Nicole. E Scotland Yard aveva dovuto fare ancora 'mea culpa' dopo che era emerso il caso dei due poliziotti che si erano scambiati su WhatsApp le foto coi due cadaveri.

