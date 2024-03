CHE FINACCIA CHE HA FATTO KEVIN SPACEY: DA ATTORE PREMIO OSCAR A PROTAGONISTA DEL FILM “THE CONTRACT”, SCRITTO DALLA REGINA DELL’HARD, EVA HENGER – DA POCO SPACEY È STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI, CHE HANNO AFFONDATO LA SUA CARRIERA – IL PRODUTTORE CAROLETTI: “ABBIAMO FINITO DI GIRARE DA POCO E SIAMO IN PRE-MONTAGGIO CON OBIETTIVI IMPORTANTI, VOGLIAMO ANDARE A CANNES E SPERIAMO A VENEZIA...”

La notizia ce l'ha data Eva Henger: le sue figlie Mercedesz e Jennifer recitano in un film con Kevin Spacey. E non è tutto: è stata Eva stessa a scrivere la sceneggiatura del film che segna il ritorno sul set del grandissimo attore, e la produzione è della TM Entertainment di Massimiliano Caroletti, marito di Eva.

Tutto nasce oltre un anno fa, quando Massimiliano ed Eva iniziano a parlare di un soggetto per un film. Eva inizia a scrivere una sceneggiatura. Massimiliano capisce subito che in quella sceneggiatura c'è la possibilità di un grande film e decide di iniziare a proporla. «In un primo momento», ci dice, «abbiamo deciso di farla circolare senza dire che era stata scritta da Eva, con uno pseudonimo, per evitare di incorrere in stupidi pregiudizi. Poi, ho visto che soprattutto all'estero nessuno si preoccupa se a scrivere un buon copione sia stata un'ex pornostar». Da lì in poi tutto è venuto da sé.

La storia di The Contract prevede un diavolo come personaggio principale e, come fu per Angel Heart - Ascensore per l'inferno - (Robert De Niro) e L'Avvocato del Diavolo (Al Pacino), Massimiliano ha pensato di proporre la parte a un attore premio Oscar, Kevin Spacey, coinvolto e poi assolto dalle accuse per molestie sessuali. Caroletti, la produzione è sua, la sceneggiatura di Eva e recitano sua figlia Jennifer e Mercedesz, figlia di Eva. […]

Le va riconosciuto il merito del ritorno di Spacey su un set. «Kevin Spacey per me è il più bravo al mondo, il più adatto per la parte che avevamo. L'ho contattato ad aprile quando ancora stava risolvendo i problemi legali noti a tutti. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura, l'ha letta e gli è piaciuta. Dal lì tutto è stato in discesa e lui è stato molto riconoscente perché è tornato a fare il protagonista dopo tutto quello che era successo.

Aveva fatto un piccolo cameo in un film di Franco Nero (L'uomo che disegnò Dio, ndr). Per noi è stata una prova mostruosa, confrontarci con il cinema americano è stato splendido, con un film girato in inglese e con quasi tutti attori americani. L'ho corteggiato in tempi non sospetti e lui è stato subito gentilissimo. Poi è entrato in campo il professionista con la capacità di donarsi completamente e realizzare dei monologhi straordinari. Lì abbiamo visto la differenza tra il grande attore di Hollywood e il bravo attore italiano. […]».

Con una storia e un cast così, si può sognare?

«Abbiamo finito di girare da poco e siamo in pre-montaggio con obiettivi importanti, vogliamo andare a Cannes e speriamo a Venezia. Usciremo al cinema a ottobre e abbiamo moltissime richieste per la distribuzione anche internazionale. Mi fa piacere vedere che così tanta stampa internazionale sia interessata a questa pellicola». […]

