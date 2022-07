17 lug 2022 19:20

CHE FINE HA FATTO ADRIANO? UN ITALIANO È SPARITO LUNGO IL CAMMINO DI SANTIAGO – ADRIANO PACIFICO, 32 ANNI, ERA PARTITO DA BASTIGLIA, NEL MODENESE, IN BICICLETTA PER RAGGIUNGERE SANTIAGO DE COMPOSTELA. DA LUNEDI’ PERO’ NON SI HANNO PIU’ SUE NOTIZIE E ALCUNI PRELIEVI DAL BANCOMAT DESTANO SOSPETTI – PER QUESTO LA MADRE È PARTITA PER IL SUD DELLA FRANCIA, PER PROVARE A RINTRACCIARE IL FIGLIO – UNA SETTIMANA FA DA TOLONE L’ULTIMA VIDEOCHIAMATA IN CUI DICEVA DI NON SENTIRSI MOLTO BENE…