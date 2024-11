CHE FINE HA FATTO AHOU DARYAEI, LA RAGAZZA CHE SI È SPOGLIATA NEL PIAZZALE DELL’UNIVERSITÀ DI TEHERAN? L’UNICA CERTEZZA È CHE È STATA FATTA SALIRE SU UNA MACCHINA E DA ALLORA DI LEI NON SI SA PIÙ NULLA. GLI ATTIVISTI VOGLIONO AVERE NOTIZIE DELLA STUDENTESSA DIVENTATA SIMBOLO DI RIBELLIONE, MA IL REGIME HA GIÀ DATO LA SUA VERSIONE: LA GIOVANE AVREBBE PROBLEMI MENTALI ED È STATA RICOVERATA IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO – UNA STORIA GIÀ SENTITA VISTO CHE OGNI VOLTA CHE UNA DONNA PROVA A RIBELLARSI AL REGIME VIENE DEFINITA “PAZZA” E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Greta Privitera per il "Corriere della Sera"

Il corpo quasi nudo di Ahou Daryaei è un’arma. Il seno appena coperto appoggiato sulle braccia conserte e i fianchi che ondeggiano come in una danza provocano terrore. Quella figura giovane, vigorosa, in pace, è pericolosa per la Repubblica islamica. Allora nascondiamola, portiamola via, rinchiudiamola.

Ahou Daryaei — tradotto è «Cervo di mare» — è una studentessa di Letteratura francese di Teheran. Sabato, il suo gesto dirompente, impetuoso, pacifico di togliersi i vestiti sul piazzale dell’università della Scienza e della Ricerca della capitale è stato condiviso migliaia di volte.

[…]

Ci sono due versioni della storia. Molti attivisti, alcuni giornali e anche una ong gestita da studenti iraniani raccontano che Daryaei è stata maltrattata dalla sicurezza dell’università perché non adeguatamente vestita — in testa avrebbe avuto solo il cappuccio di una felpa e non il velo —, a quel punto, arrabbiata, avrebbe reagito togliendosi tutto, mettendo in scena il gesto più sfrontato e pericoloso che il regime possa accettare da una donna

C’è chi invece, sempre sui social, condivide un altro racconto, più vicino anche alla narrazione delle autorità. In un articolo di Bbc […] sarebbero riportate le testimonianze di due studenti. Secondo loro Daryaei ha problemi psichici e prima di spogliarsi non avrebbe avuto nessun incidente con la sicurezza, ma sarebbe entrata in alcune classi riprendendo con il cellulare altri compagni, interrompendo la lezione. Anche il comunicato ufficiale dell’ateneo parla di questioni di «pazzia».

Ciò che è certo è che è stata portata via e si dovrebbe trovare in un reparto psichiatrico di un ospedale. Ma nessuno ha sue notizie. «Temiamo per la sua incolumità: se va bene la riempiranno di farmaci, se va male potrebbero picchiarla e torturarla come sono abituati a fare. Diteci dove si trova Daryaei», scrivono le ong.

Non è facile confermare quale sia la versione corretta della storia della «ragazza dell’università». […] quando una donna reagisce alle ingiuste leggi del regime, in Iran è prassi dell’autorità definirla «pazza», «instabile», così da poter minimizzare il suo gesto. E poi: la reazione di gioia dei coetanei e delle coetanee provocata dal corpo quasi nudo di Daryaei mostra l’urgenza di libertà di molti iraniani che tramutano ogni gesto, ogni atto coraggioso in un simbolo di lotta all’oppressione della dittatura.

[…]