Paola Caruso per "www.corriere.it"

Senza Camilla

carlo in india 1

Il principe Carlo festeggia il suo compleanno da solo e lontano dalla famiglia. L’erede al trono, diventato Principe del Galles nel 1969 (come prima di lui lo zio David, il re che ha abdicato per amore) spegne le 71 candeline (nato a Londra il 14 novembre 1948) in India, senza Camilla, dove si trova dal 13 novembre.

Le voci di una crisi tra Carlo e Camilla girano da mesi e l’assenza della duchessa di Cornovaglia accanto al futuro re potrebbe essere un segnale del fatto che i due siano davvero ai ferri corti, come indicano gli insider di Corte. Anche se per la verità questo viaggio nei giorni del compleanno era stato annunciato da Palazzo proprio senza Camilla. Intanto, il principe a Nuova Delhi sembra divertirsi: indossati i costumi locali, con il capo coperto e senza scarpe per rispetto della cultura indiana, pare che non soffra della lontananza dalla moglie.

carlo e camilla 2

Il compleanno a Mumbai

Molto rosso in viso, il principe britannico si trova nel Paese per una visita di due giorni: il 14 novembre - data del suo compleanno - è a Mumbai per partecipare a un meeting sul cambiamento climatico. Chissà perché Camilla, sempre al suo fianco nei tour ufficiali all’estero, abbia deciso di non partire proprio questa volta, che il viaggio coincide con le 71 candeline.

Il rossore che preoccupa

carlo in india 3

Dalle immagini si nota che il principe, oltre ad avere il viso molto arrossato, ha anche mani e piedi gonfi (e rossi). C’è chi ha pensato a qualche fastidio di circolazione sanguigna o a qualcosa di più serio, anche se lo staff reale e lui stesso hanno detto che va tutto bene. Nessun problema di salute.

Il giro in risciò

Carlo a Nuova Delhi ha fatto anche un piccolo giro su un risciò elettrico guidato da una giovane studentessa, per recarsi all’Indian Meteorological Department dove ha discusso con esperti e scienziati le questioni del cambiamento climatico.

carlo e camilla 1

I rumors sulla coppia

Le prime voci di problemi di coppia tra Carlo e Camilla sono iniziate quest’estate. Pare che il principe abbia detto alla madre sovrana di non poterne più della moglie. La risposta di Elisabetta? «L’hai voluta a tutti i costi e ora te la tieni». O qualcosa di molto simile. Infatti, quando Carlo ha divorziato da Diana ha imposto Camilla alla famiglia reale, dicendo: «Lei non è negoziabile».

carlo in india 2

E dopo la morte di Lady D la coppia è uscita allo scoperto, fino al matrimonio civile del 2005. La duchessa di Cornovaglia non ha mai rubato la scena al consorte, come invece aveva fatto Diana in precedenza, e questo secondo gli esperti è uno dei motivi per cui la coppia è durata a lungo.

L’innamoramento

Carlo si è innamorato di Camilla Shand nel 1972, all’età di 24 anni. I due si sono conosciuti a casa dello «zio» Lord Louis Mountbatten (in realtà zio materno di Filippo), ma lei che aveva avuto altre storie d’amore non è stata giudicata adeguata a diventare una sposa reale.

regina carlo e camilla

Così nel 1973 mentre Carlo era ai Caraibi per prestare servizio in marina Camilla ha sposato Andrew Parker Bowles dal quale ha divorziato nel 1995. Il resto è storia nota.

