20 ott 2021 09:12

CHE FINE HA FATTO CLEO SMITH? – LA BIMBA DI 4 ANNI È SCOMPARSA DI NOTTE DALLA TENDA DOVE DORMIVA CON LA FAMIGLIA DURANTE UN CAMPEGGIO IN AUSTRALIA: LA MAMMA LE HA DATO DA BERE ALL’UNA E MEZZA, POI È ANDATA A DORMIRE, MA QUANDO SI È RISVEGLIATA HA TROVATO LA TENDA APERTA. LA PICCOLA NON C’ERA PIÙ INSIEME AL SUO SACCO A PELO – LA POLIZIA PROPENDE PER UN RAPIMENTO, SI STA SCANDAGLIANDO LA ZONA, MA DELLA BIMBA NESSUNA TRACCIA. E SI TEME POSSA ESSERE UN ALTRO CASO COME QUELLO DI MADDIE MCCANN…