CHE FINE HA FATTO LA FEDE NUZIALE AL DITO DI JOSE MOURINHO? – L’ALLENATORE PORTOGHESE È STATO FOTOGRAFATO DUE VOLTE NELL’ULTIMO MESE SENZA IL SUO ANELLO DAL QUALE NON SI È MAI SEPARATO: IN MOLTI VOCIFERANO CHE CON LA MOGLIE MATILDE FARIA, CON LA QUALE È SPOSATO DA 30 ANNI, CI SIA ARIA DI CRISI – IL PORTAVOCE HA PARLATO DI UNA DIMENTICANZA, MA MOU NON È STATO VISTO NEMMENO A…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

jose mourinho matilde faria 1

A prendere per buona la precisazione del suo portavoce, si sarebbe trattato di un banale errore di distrazione e fra José Mourinho e la moglie Matilde Faria «va tutto bene». Ma scordarsi di indossare la fede nuziale non è proprio una dimenticanza di poco conto, a maggior ragione se — come hanno puntualmente verificato quelli del Sun — è la seconda volta che succede in un mese e, non bastasse, in passato l’anello era sempre rimasto al suo posto, sia in televisione sia in campo.

jose mourinho

L’occasione più recente, nonché quella che ha dato origine al gossip secondo il quale il matrimonio fra l’allenatore portoghese e la compagna di una vita sia ai titoli di coda (i due si conoscono da quando sono ragazzini e stanno insieme praticamente da allora), si è verificata lo scorso fine settimana, quando Mou è stato ospite di Sky Sports per commentare Liverpool-Manchester City e in molti hanno notato l’assenza della vera.

Vera che mancava al dito anche nella foto scattata al tecnico il 10 ottobre, mentre passeggiava nei dintorni della sua casa londinese di Chelsea. All’inizio del mese è stato invece Mou a non comparire da nessuna parte nella foto di famiglia pubblicata dalla figlia Matilde su Instagram, che ha festeggiato il 23° compleanno con mamma, fratello (José Jr.) e fidanzato (Danny Graham) prima alle cascate del Niagara e poi a New York.

jose mourinho 1

«Va tutto bene — ha assicurato un portavoce dello Special One — domenica José si è svegliato molto presto e ha semplicemente dimenticato l’anello e l’orologio quando è uscito di casa alle 7 del mattino per andare a fare la copertura della partita. Si è trattato solo di una banale disattenzione». Sarà, ma nel frattempo si scopre che l’ultima foto di Mou in compagnia della moglie Matilde risale a febbraio...

jose mourinho matilde faria e la figlia 2 la famiglia di jose mourinho 1 jose mourinho matilde faria e la figlia 1