Salvo Toscano per il “Corriere della Sera”

Vega, il cane dell'unità cinofila dei vigili del fuoco, ha scovato il corpo nel primo pomeriggio. L'esame del Dna potrà confermare che il cadavere è quello di Viviana Parisi, la donna scomparsa lunedì sull'autostrada Palermo-Messina con il suo bambino di quattro anni. Ma sull'identità del corpo non ci sono ormai dubbi tra gli inquirenti dopo che uno degli indumenti trovati addosso al cadavere è stato riconosciuto ed è stata anche rinvenuta la fede nuziale.

La scoperta è arrivata nel sesto giorno di ricerche, non lontano dal punto dell'autostrada, nel territorio di Caronia, dove Viviana, 43 anni, aveva abbandonato la sua Opel Corsa dopo un piccolo incidente in galleria. Con lei era scomparso il figlio, Gioele: ieri a tarda sera ancora nessuna traccia del bimbo nella boscaglia di contrada Sorba dove è stato trovato il corpo della mamma.

Il cadavere ritrovato dai cani, a un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa, è in avanzato stato di decomposizione e quindi irriconoscibile. Addosso ha una maglietta, dei pantaloncini, un paio di sneakers bianche. Proprio queste ultime sono state riconosciute, così come una catenina. Nel pomeriggio, quando è stata resa pubblica la notizia della scoperta del corpo, si era appreso che c'era un'altra donna della stessa età scomparsa in zona.

Era sparita venerdì da Castel di Lucio, ma dopo qualche ora è stata ritrovata a casa di un'amica a Sant' Agata di Militello. Lunedì mattina Viviana Parisi, dj di origini torinesi, era uscita da casa sua a Venetico, piccolo centro vicino a Messina, per andare a Milazzo con suo figlio Gioele. Doveva comprargli un paio di scarpe, aveva riferito il marito. Il negozio era a una ventina di chilometri da casa.

Di chilometri, invece, Viviana ne aveva fatti 104, quando ha abbandonato la vettura in autostrada dopo avere urtato un furgone. I testimoni hanno raccontato di averla vista scavalcare il guard rail, ma non ricordano il bambino. I familiari avevano raccontato che la donna aveva avuto un periodo di sofferenza psicologica durante il lockdown, da cui si era ripresa.

Il marito, Daniele Mondello, aveva pubblicato un video appello rivolto alla moglie, implorandola di tornare a casa insieme al figlio. Quel bambino per il quale Viviana aveva dedicato meno tempo alla sua amata musica. Una madre attenta, l'hanno descritta i familiari. Una madre che un lunedì mattina, dopo aver preparato la salsa per il pranzo, è uscita di casa con il suo piccolo per non tornare più. Il mistero di Viviana e Gioele è oscuro e terribile.

Cosa ha provocato il decesso della donna? Quale ragione l'ha spinta a dileguarsi tra i boschi dopo l'incidente? E soprattutto, cosa è stato del piccolo? Una delle ricostruzioni al vaglio degli inquirenti è che la donna possa essere caduta dall'alto, forse da un pilone dell'alta tensione.

Tra le ipotesi che non si possono escludere c'è anche quella, terribile, che la donna possa aver fatto del male al figlio prima di morire, ma al momento non si può nemmeno scartare la possibilità della presenza di una terza persona sulla scena. «Tutte le ipotesi sono possibili: l'incidente, un incontro sfortunato, anche l'atto estremo», ha detto a caldo ai giornalisti il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo.

Che aveva rivelato proprio ieri che nella ricostruzione della giornata di Viviana c'era un buco di venti minuti. Cioè da quando la donna è uscita allo svincolo di Sant' Agata per poi ritornare sull'autostrada, prima dell'incidente e della scomparsa. Cosa ha fatto Viviana a Sant' Agata? Può avere affidato a qualcuno il bambino? Il giallo resta. Intanto, le ricerche del piccolo sono riprese con un massiccio impegno di uomini e cani, con un'angoscia sempre più profonda.

2. Il cellulare a casa, il bimbo e l'uscita dall'autostrada Tutti i punti oscuri sulla morte di Viviana

Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

Misteri e ancora misteri. Il corpo di Viviana è stato ritrovato ma questo non fa che allungare la scia delle domande sulla sua strana scomparsa e su quello che è successo a lei e al bambino. Gioele, 4 anni, non si trova. Non c'era traccia di lui vicino al cadavere della madre e anche le testimonianze raccolte fin qui dalla procura di Patti non sciolgono il nodo.

Nessuna delle persone sentite a verbale racconta di averla vista con il piccolo quando, lunedì scorso, ha urtato un furgone sull'autostrada ed è stata vista allontanarsi a piedi dalla sua Opel Corsa. O meglio: la coppia che si è fermata a chiamare i soccorsi riferisce di aver saputo da due sconosciuti di passaggio (che si sono fermati pochi istanti) che con quella donna c'era anche un bambino, ma quelle persone non si sa chi siano né se il loro ricordo è nitido.

Quindi la prima domanda è: Gioele era con lei al momento dell'incidente? Gli uomini a bordo del furgone - indaffarati a segnalare la loro presenza alle auto in arrivo - hanno visto da lontano soltanto la sagoma di lei, poi più niente. Perché si è allontanata? E, soprattutto, perché si trovava in punto decisamente distante dal luogo in cui aveva detto di andare uscendo di casa? Al marito Daniele aveva annunciato di voler comprare le scarpe a Gioele in un centro commerciale di Milazzo.

Ma arrivata a Milazzo ha imboccato l'autostrada in direzione di Palermo e, dopo averne percorso un pezzo, è uscita a Sant' Agata. Venti minuti da qualche parte, a Sant' Agata o nei dintorni, e poi la sua auto rientra di nuovo in autostrada. Quando urta la fiancata del furgone Viviana si trova a quasi cento chilometri da casa sua, non ai pochi che sarebbero bastati per arrivare al centro commerciale.

Perché si è spinta così lontano? E, soprattutto, che cosa ha fatto in quel lasso di tempo che il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, definisce come un «buco» nella ricostruzione dei fatti? «Incidente, incontro sfortunato, atto estremo...». Il capo della procura aspetta un punto fermo dall'autopsia che potrebbe svelare dettagli in direzione dell'ipotesi di suicidio. Viviana è stata trovata ai piedi di un pilone dell'alta tensione, potrebbe essersi arrampicata per poi buttarsi giù.

Il marito Daniele racconta che il lockdown aveva messo a dura prova la sua tenuta psicologica, che lei aveva vissuto giorni di depressione, che temeva molto per la vita di lui e di Gioele. Ma nelle ultime settimane le cose sembravano essere cambiate, l'amore di lei per la musica e per il lavoro da dj sembrava averle restituito serenità. Tutto crollato di nuovo lunedì, con la sua scomparsa.

«Torna a casa, ti prego. Qualunque cosa sia successa si aggiusterà tutto. Ti amo» l'aveva implorata lui con appelli via tivù. Niente. Più si è cercato di capire cosa fosse successo, più si è complicato il quadro. Perché mai un incidente da niente dovrebbe spaventare una donna al punto da farla fuggire a piedi in autostrada?

E ancora una volta: dov' era il bambino quel giorno? Dov' è? Dalla parte della carreggiata che lei stava percorrendo è difficile uscire anche scavalcando il guard rail. E infatti una delle ipotesi è che lei se ne sia andata attraversando l'autostrada e uscendo dalla parte opposta. Scappava da qualcuno?

Dal rimorso per aver fatto qualcosa di grave? Quella donna - con il cellulare lasciato a casa, senza la borsetta e quindi senza un soldo perché ha abbandonato tutto sulla sua Opel, senza documenti e a piedi - è semplicemente sparita nel nulla. E con lei il suo adorato Gioele. «Ci sono momenti della vita in cui ci smarriamo, in cui abbiamo bisogno di stare un po' soli», aveva scritto Viviana sulla sua pagina facebook. Chi le ha voluto bene e l'ha vista in difficoltà sapeva che soltanto la musica avrebbe potuto guarirla dalla malinconia che se l'era presa. Non ce n'è stato il tempo.

