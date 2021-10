CHE FINE HA FATTO JACK MA? DA QUANDO L'UOMO D'AFFARI CINESE HA CRITICATO PUBBLICAMENTE IL GOVERNO, LA SUA SOCIETA', ALIBABA, HA PERSO 373 MILIARDI DI DOLLARI - SECONDO BLOOMBERG SI TRATTA DELLA PIU' GRANDE PERDITA FINANZIARIA MAI SUBITA - A METTERE NEI GUAI IL TYCOON SONO STATE LE SUE CRITICHE DURANTE UN VERTICE AZIENDALE: "NON POSSIAMO GOVERNARE IL FUTURO CON I MEZZI DI IERI" - MORALE DELLA FAVA: CHI SI METTE CONTRO XI JINPING, MUORE

Dagotraduzione da News.com.au

xu jiayin e jack ma

È passato esattamente un anno da quando l'uomo d'affari cinese Jack Ma ha criticato pubblicamente il suo governo e da allora ha perso centinaia di miliardi di dollari della sua vasta fortuna.

Negli ultimi 12 mesi, la sua attività, Alibaba, considerata la versione cinese di eBay, Amazon e PayPal, ha perso circa 373 miliardi di dollari (497 miliardi di dollari australiani). Secondo Bloomberg, la caduta in disgrazia di Alibaba è la più grande perdita finanziaria che un'azienda abbia mai subito.

jack ma

Il 24 ottobre dello scorso anno, il signor Ma, durante un vertice aziendale, ha fatto un discorso diventato poi virale condannando il Partito Comunista Cinese (PCC). «Non dovremmo usare il modo di gestire una stazione ferroviaria per regolamentare un aeroporto», ha detto Ma all'epoca. «Non possiamo governare il futuro con i mezzi di ieri».

Osservazioni che facevano riferimento al piani del governo per aumentare la regolamentazione nei suoi settori finanziari e che sono state percepite come una critica. L'ira del PCC è stata rapida e spietata. Jack Ma è scomparso per mesi e Alibaba ha perso quasi la metà del suo valore nel giro di un anno.

jack ma

La capitalizzazione di mercato della società è scesa bruscamente da 850 miliardi di dollari appena prima del discorso di Ma' a 477 miliardi di dollari di martedì, al momento della stesura, secondo il NASDAQ. Si tratta di un calo di 373 miliardi di dollari.

Martedì, il prezzo delle azioni di Alibaba si aggirava intorno ai 176 dollari statunitensi, rispetto ai 306,87 dollari dello stesso giorno dell'anno precedente.

La perdita di ricchezza di Ma, che un tempo era considerato l'uomo più ricco della Cina, è stata conseguenza di molte cose.

xi jinping jack ma

Attualmente è al 30esimo posto nell'indice dei miliardari di Bloomberg con un patrimonio netto stimato di 46,1 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 60,3 miliardi di dollari dell'anno scorso, quando era al suo apice in termini di ricchezza.

L'anno scorso, il pioniere della tecnologia stava per lanciare un'offerta pubblica iniziale del valore di 37 miliardi di dollari per Ant Group, uno spin-off di Alibaba. Tuttavia, dopo i commenti critici di Ma, il PCC ha annullato l'IPO.

xi jinping con jack ma

All'inizio di quest'anno, il governo ha multato Alibaba con una sanzione da 2,8 miliardi di dollari per violazione delle normative antitrust. Secondo quanto riferito Jack Ma è stato chiamato a Pechino per un incontro, su richiesta del presidente Xi, ma non è stato ascoltato fino a gennaio di quest'anno.

In un inquietante video clip di 48 secondi, girata e diffusa dal governo cinese, il signor Ma ha affermato di volersi dedicare alla beneficenza. Da allora, il signor Ma è diventato il più grande benefattore in Cina, con donazioni filantropiche per un totale di 500 milioni di dollari statunitensi (681 milioni di dollari australiani) negli ultimi 12 mesi.

JACK MA RIAPPARE IN PUBBLICO DOPO DUE MESI

Anche se il valore di Alibaba è aumentato di 40 miliardi a gennaio, quando i consumatori, vedendo vivo Jack Ma, gli hanno ridato fiducia, il fenomeno non è durato a lungo. In molti hanno creduto che sia in ostaggio e da allora è stato avvistato solo sei volte, tutte in circostanze controllate.

La scorsa settimana, il signor Ma è stato visto per la prima volta da maggio, in Spagna. Il guru della tecnologia era su uno yacht ancorato al largo dell'isola spagnola di Maiorca con altri leader aziendali, ha riferito Reuters. È stato il suo primo viaggio all'estero da quando ha litigato con i regolatori cinesi nel 2020.

jack ma

Le azioni di Hong Kong di Alibaba Group sono aumentate di quasi il 10% in seguito alla notizia, con alcuni speranzosi che il viaggio di Ma sia stato un segno del fatto che il governo ha abbandonato il suo rancore nei suoi confronti.

Alla fine di giugno di quest'anno, la capitalizzazione di mercato di Alibaba era scesa da 850 miliardi di dollari appena prima del discorso di Ma a 570 miliardi di dollari. Ora, solo quattro mesi dopo, quel numero è sceso di nuovo di quasi 100 miliardi di dollari agli attuali 477 miliardi di dollari.