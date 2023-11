24 nov 2023 13:18

CHE FINE HA FATTO KIMBERLY BONVISSUTO? LA 20ENNE DI BUSTO ARSIZIO, IN PROVINCIA DI VARESE, È SCOMPARSA DA LUNEDÌ: ALLA FAMIGLIA AVEVA RACCONTATO DI ANDARE A CENA CON LA CUGINA MA, IN REALTÀ, SI TRATTAVA SOLO DI UNA BUGIA PER USCIRE CON UN RAGAZZO – DA QUATTRO GIORNI IL CELLULARE DELLA GIOVANE RISULTA SPENTO. LA MAMMA: “AVEVA SOLO IL TELEFONINO E IL CARICATORE, MA NON DOCUMENTI, CARTE DI CREDITO E I VESTITI…”