CHE FINE HA FATTO MADDIE McCANN? PERQUISITO UN GIARDINO A HANNOVER PER CERCARE LA PICCOLA SPARITA A PRAIA DA LUZ, IN PORTOGALLO, NEL 2007 - DA TEMPO I SOSPETTI SI APPUNTANO SU CHRISTIAN BRÜCKNER, ATTUALMENTE DETENUTO PER ALTRI REATI -IL 43ENNE ERA SOLITO DORMIRE IN UN FURGONE DAVANTI A UN'OFFICINA A 4 CHILOMETRI DAL TERRENO. "ABITAVA LI'", HA DETTO UNA PASSANTE. I GENITORI DELLA BIMBA SONO STATI ADDIRITTURA SOSPETTATI DI AVERE UN RUOLO NEL RAPIMENTO DELLA BAMBINA – VIDEO

Flaminia Bussotti per il Messaggero

madeline mccann

Tredici anni dopo la scomparsa in Portogallo della piccola Maddie, si fa sempre più concreta una pista che porta in Germania.

Da tempo i sospetti si appuntano su un tedesco di 43 anni, Christian Brückner, attualmente detenuto per altri reati a Kiel, nel Land settentrionale dello Schleswig-Holstein. Soprattutto negli ultimi mesi il nome di Brückner è stato fatto sempre più ricorrentemente in relazione al rapimento di Maddie, facendo balenare la speranza di poter arrivare finalmente a far luce sulla vicenda.

la scomparsa di maddie mccann in portogallo

AGENTI IN FORZE Da ieri mattina la polizia tedesca in forze scava senza sosta in un terreno abbandonato alla periferia di Hannover, Bassa Sassonia, una delle città dove il sospetto ha vissuto. Parecchi agenti, coadiuvati da cani poliziotto, esperti della scientifica in camice bianco per l' accertamento di impronte e rilievi, e una escavatrice erano all' opera alla ricerca di indizi nel piccolo terreno incolto. Diversi alberi sono stati abbattuti, setacciato palmo palmo dagli agenti il suolo con pale e rastrelli. Rimossi arbusti ed erbacce sistemati in due container piazzati davanti all' ingresso per bloccare l' accesso.

christian brueckner

Secondo ricerche del quotidiano locale Neue Presse, Brückner era solito dormire in un furgone davanti a un' officina a circa quattro chilometri dal terreno. «Abitava qui», ha detto una passante citata dalla Dpa, dopo avere appreso che le ricerche riguardavano il caso Maddie e il sospetto omicida.

il camper di christian brueckner 1

Una portavoce della procura a Braunschweig (Bassa Sassonia) ha confermato che il rastrellamento dello Schrebergarten' (questo il nome dei piccoli orti comunali dati in affitto) è in collegamento con le indagini su Brückner, ma non ha precisato cosa esattamente si stesse cercando.

il camper di christian brueckner

Sul conto di Brückner si indaga per sospetto rapimento e omicidio della bimba inglese di tre anni, Madelaine McCann. La piccola Maddie era scomparsa il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza in Portogallo con i genitori nella località balneare nelle Algarve, Praia da Luz. Da allora i genitori non hanno mai smesso di cercarla e di sperare che sia ancora in vita. Per la polizia britannica Maddie è classificata come scomparsa. Gli inquirenti tedeschi ritengono invece che sia morta: una discrepanza questa che ha creato confusione e fatto avanzare il sospetto su molti media che la Germania sia in possesso di prove chiare della morte ma che le tenga per sé. Il caso è stato uno dei più drammatici e spettacolari della storia criminale europea con un forte impatto per anni sull' opinione pubblica di tutto il continente.

christian brueckner

maddie mccann con la maglia dell'everton

I genitori hanno cercato di tenere sempre alta l' attenzione sul caso e a un certo punto sono stati addirittura sospettati di avere un ruolo nel rapimento della bambina. Il 3 maggio del 2007, lo stesso giorno della scomparsa di Maddie, Brückner avrebbe fatto una telefonata col cellulare da Praia da Luz a un orario «rilevante col caso». Il Bka, la polizia criminale federale, indaga sul caso Maddie già dal 2013 avvalendosi delle indicazioni di testimoni, ma gli indizi erano finora insufficienti per una denuncia.

i costumini trovati sul camper di christian brueckner 3

Da quando il suo nome è tornato a galla, Brückner, stando al suo legale, si rifiuta di parlare sulla vicenda. In carcere si trova ora per reati di droga. Inoltre, alla fine del 2019, il tribunale regionale di Braunschweig lo aveva condannato, cumulando precedenti condanne, a sette anni di detenzione per una grave violenza: lo stupro nel 2005 proprio a Praia de Luz di una americana di 72 anni.

La sentenza non è ancora passata in giudicato. Anche se Brückner dal 2007 ha vissuto diversi anni nel capoluogo Hannover, per il caso è competente ora la giustizia di Braunschweig perché è qui che ha avuto la sua ultima residenza in Germania. Secondo un portavoce della procura di Hannover, l' uomo era stato condannato da un tribunale locale a multe pecuniarie nel 2010 per falsificazione di documenti e nel 2013 per furto.

kate e gerry mccann

Fra il 2013 e il 2015 Brückner viveva facendo a spola fra Germania e Portogallo. A fine 2012, aveva aperto un chiosco a Braunschweig assieme alla sua compagna. Dopo la loro separazione, andò avanti da solo fino a quando poi, un anno e mezzo dopo, lo cedette assieme alla casa adiacente. La perlustrazione del terreno prosegue anche oggi.

gerry e kate mccann con la foto della figlia maddie maddie mccann kate e gerry mccann con la foto della piccola maddie

christian brueckner kate e gerry mccann il furgoncino collegato a christian brueckner il furgoncino collegato a christian brueckner 1 la camera da dove maddie mccann e' stata rapita maddie mccann christian bruckner 2 la casa affittata da christian brueckner christian bruckner 1 christian brueckner 2 christian brueckner 5