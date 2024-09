CHE FINE HA FATTO IL TURISTA GIAPPONESE SCOMPARSO UN MESE FA IN TRENTINO? ARAMAKI NAHOIRO, 63 ANNI, ERA ARRIVATO IL 30 LUGLIO IN VENETO PER UN TOUR EUROPEO CHE AVREBBE DOVUTO PORTARLO IN ALTO ADIGE, IN AUSTRIA E IN GERMANIA – MA LO SCORSO 8 AGOSTO È STATO VISTO SALIRE SUGLI IMPIANTI PER PASSO FEUDO E DI LUI SI SONO PERSE LE TRACCE – PER L’INDOMANI AVEVA PRENOTATO UN TAXI, MA NON È MAI TORNATO IN ALBERGO E…

E’ passato esattamente un mese dalla scomparsa sul Latemar del turista giapponese Aramaki Nahoiro, ma non si hanno ancora notizie di un suo ritrovamento. Il 63enne nipponico era arrivato in Veneto lo scorso 30 luglio per un tour europeo organizzato da un'agenzia viaggi giapponese: dopo il Trentino il viaggio avrebbe dovuto proseguire in Alto Adige, quindi in Austria e in Germania.

Aramaki l’8 agosto è stato visto salire a Predazzo sugli impianti per Passo Feudo, molto probabilmente diretto al rifugio Torre di Pisa, come ha riportato il Corpo nazionale del Soccorso Alpino sui social. Di lui poi si sono perse le tracce: non ha mai fatto ritorno la sera nell’albergo dove alloggiava a Vigo di Fassa, pur avendo prenotato un taxi per il mattino successivo.

Le ricerche sono partite immediatamente nell’area dove il giapponese era stato visto l’ultima volta e da settimane le forze dell’ordine continuano a cercarlo

