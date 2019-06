CHE FINE HANNO FATTO I 14 LEONI DEL KRUGER PARK IN SUDAFRICA? IL BRANCO SAREBBE IN FUGA AL CONFINE CON IL MOZAMBICO, E’ ALLERTA MASSIMA – L’EPISODIO GIUNGE ALL’INDOMANI DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI PROPRIO AL KRUGER PARK, DOVE UN LEOPARDO HA UCCISO UN BAMBINO DI DUE ANNI

Allerta massima nel nord-est del paese dopo la presunta fuga di 14 leoni dal Parco nazionale Kruger, ricercati speciali dalle autorità della provincia di Limpopo. «La gente deve essere prudente e in stato di allerta continua», avverte il governo provinciale in un comunicato diffuso dai media e sui social. Secondo informazioni rilanciate dalla stampa locale, il branco di felini sarebbe stato avvistato nei pressi della miniera di Phalaborwa Foskor, ad ovest del parco, non lontano dal confine con il Mozambico.

Nelle ultime ore il governatore di Limpopo, la direzione del Kruger National Park e altre organizzazioni del territorio hanno stabilito una linea comune di intervento e sono ora impegnate nella ricerca dei leoni in fuga dall’area protetta.

Al termine di riunioni le parti coinvolte hanno stabilito che, dopo la cattura i leoni devono essere rilasciati nel parco. In dichiarazioni all’emittente nazionale Sabc, Ike Phaahla, esponente dell’Ente nazionale dei parchi sudafricani (Sanparks), ha invece riferito che potrebbe trattarsi di un branco di 14 leoni già in giro da tempo in quella zona e per i quali «va trovata una soluzione definitiva».

Secondo la stessa fonte, portarli al Kruger non potrebbe essere la scelta giusta in quanto rischiano di entrare in conflitto con gli altri leoni. In base a stime concordanti il Parco Kruger - una delle più grandi riserve d’Africa con i suoi 7523 km2 - ospita 1600 leoni. Per ora non è chiaro come i 14 felini ricercati abbiano fatto a scappare da un’area blindata. La fuga dei leoni giunge all’indomani di un incidente verificatosi proprio al Kruger Park, dove un leopardo ha ucciso un bambino di due anni. Le circostanze esatte della morte del piccolo sono ancora tutte da capire mentre a direzione del parco ha riferito di aver abbattuto il felino coinvolto nel drammatico episodio.