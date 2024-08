CHE FINE HANNO FATTO I SOPRAVVISSUTI DEL NAUFRAGIO DEL BAYESIAN? ATTORNO AI QUINDICI OSPITI DEL VELIERO CHE SONO RIUSCITI A METTERSI IN SALVO È SCATTATO UN CORDONE DI SICUREZZA CHE LI HA RESI INAVVICINABILI: SONO TUTTI ALL’INTERNO DI UN HOTEL - IL DIKTAT NEI CONFRONTI DI CHI LI STA ASSISTENDO È DI MANTENERE IL MASSIMO RISERVO. COME MAI TANTO MISTERO? TUTTO NASCE DAI NOMI COINVOLTI NEL NAUFRAGIO, SOPRATTUTTO DALLA FIGURA DI MIKE LYNCH, IL PROPRIETARIO DELL'IMBARCAZIONE RITROVATO OGGI SENZA VITA, CHE HA FATTO SCATENARE L'INTERESSAMENTO DEI SERVIZI SEGRETI DI USA E REGNO UNITO...

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Giusi Spica e Valerio Tripi per www.repubblica.it

hotel zagarella domina di santa flavia 2

Sono rimasti chiusi nelle loro stanze per tutto il giorno. Qualcuno ha preferito persino consumare i pasti in camera per fuggire da occhi indiscreti. Altri hanno fatto colazione insieme agli altri ospiti della struttura, ma protetti da un separè. Nella hall dell’hotel Zagarella Domina i quindici superstiti del naufragio della Bayesian non si sono visti, se non per qualche minuto. Pronti a scappare via di fronte a cronisti e volti sconosciuti. Il mandato del silenzio è scattato qualche ora dopo la tragedia, quando si è messa in moto la macchina “parallela” dei soccorsi e della comunicazione. Quella “privata”, che si attiva in automatico quando ci sono di mezzo i big della finanza e dell’economia internazionale.

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello

Un cordone di sicurezza che ha reso inavvicinabili i sopravvissuti. Tra loro c’è Angela Baccares, amministratrice delegata della compagnia navale proprietaria del grande veliero colato a picco con a bordo il marito, il tycoon dell’informatica Mike Lynch, e la figlia diciottenne Hannah. A chi ha avuto modo di vederla è apparsa sotto shock e con lo sguardo perso nel vuoto.

hotel zagarella domina di santa flavia 1

Ma c’è chi non ha mai perso il controllo della situazione: è la società di servizi Camper & Nicholsons che sin dal primo giorno di questa crociera si occupa della gestione dello yacht Bayesian. La compagnia di solito si occupa di tutti gli aspetti utili a chi vuole noleggiare una barca di lusso. Nel momento in cui si è verificato il naufragio la Camper & Nicholsons ha attivato una unità di gestione dei rapporti con la stampa italiana. Ma di notizie sullo stato di salute dei superstiti, sulle ricerche, sulle indagini e sulle dinamiche dell’affondamento non ne trapelano.

yacht bayesian

[…]

la gestione della riservatezza nasca dall’importanza delle persone a bordo. Insieme con il personale dell’hotel la società ha creato un cordone di sicurezza anti-sfondamento intorno ai naufraghi che hanno scelto di isolarsi e restare in gruppo. Hanno persino rifiutato l’aiuto della Protezione civile regionale: «Avevamo proposto di mettere noi a disposizione le strutture alberghiere per ospitare i sopravvissuti, ma hanno rifiutato. Hanno fatto tutto a loro spese», conferma il direttore Salvatore Cocina.

hotel zagarella domina di santa flavia 3

Così il Domina Zagarella di Santa Flavia, un resort che si trova proprio di fronte lo specchio d’acqua dove è affondato il veliero, è diventato il quartiere generale dei vip dell’economia europea. Nessuno vuole parlare con i giornalisti, né locali né stranieri. Anche per gli psicologi dell’Asp e della Protezione civile regionale è stato impossibile avvicinarli. «No grazie», hanno risposto gentilmente ma risolutamente di fronte all’opportunità di ricevere assistenza psicologica.

affondamento dello yacht bayesian

È impossibile persino fotografare da lontano i volti dei sopravvissuti. […]

Il diktat nei confronti di medici e sanitari è stato chiaro: «Assoluto anonimato».

Il funzionario britannico ha scortato mamma, papà e figlia proteggendoli con un cappotto per evitare che fossero fotografati lungo il percorso fino al van. Solo una questione di “sensibilità personale” dei superstiti, come sostengono fonti dell’ambasciata britannica?

neda e chris morvillo

O è arrivato un ordine dall’alto? Gli interessi in gioco sono alti. Su quel veliero, oltre a Lynch, c’era anche Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley, uno dei sette banchieri più importanti al mondo, ancora tra i dispersi. Gli interrogativi sono tanti: è stato solo una tragica fatalità o c’è stato un errore umano? Chi risarcirà le vittime? A cosa condurranno le due indagini parallele condotte a Termini Imerese e in Inghilterra?

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2 mike lynch il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 2 L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO YACHT BAYESIAN ayla roland 1 LA TRAGEDIA DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO judy bloomer il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello

hotel zagarella domina di santa flavia 4 hotel zagarella domina di santa flavia 6 hotel zagarella domina di santa flavia 5