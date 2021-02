CHE GELO CHE FA – UNA TEMPESTA DI NEVE SI È ABBATTUTA SUGLI STATI UNITI DOVE IL 73% DELLA NAZIONE È IMBIANCATA: IL TEXAS NON AVEVA TEMPERATURE COSÌ RIGIDE DAL 1899 E MILIONI DI PERSONE SONO SENZA ELETTRICITÀ – VENTI PERSONE SONO MORTE: TRA LE CAUSE DEI DECESSI CI SONO INCIDENTI STRADALI E AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO, MENTRE L'ONDATA DI FREDDO MINACCIA ANCHE DI RALLENTARE LA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19… -VIDEO

Da "www.lapresse.it"

usa sotto la neve

Almeno 20 persone sono morte sinora negli Stati Uniti a causa della tempesta invernale che ha lasciato milioni di persone senza elettricità. Tra le cause dei decessi ci sono incidenti stradali e avvelenamento da monossido di carbonio, mentre l'ondata di freddo minaccia anche di rallentare la vaccinazione contro il Covid-19 nella nazione.

neve in texas 6

Nella contea di Brunswick, in Carolina del Nord, il preavviso di un avviso di tornado non è stato emesso fino a quando la tempesta non era già sul terreno. A Chicago, 46 centimetri di neve fresca hanno costretto le scuole pubbliche ad annullare le lezioni di persona. Ore prima, lungo il normalmente mite Golfo del Messico, neve fresca è caduta sulla spiaggia di Galveston, in Texas.

neve in texas 8 neve in texas 7 neve in texas 11 neve in texas 1 neve in texas 10 neve in texas 14 neve in texas 12 neve in texas 15 neve in texas 16 neve in texas 13 neve in texas 17 neve in texas 18 neve in texas 2 neve in texas 19 neve in texas 20 neve in texas 21 neve in texas 22 neve in texas 24 neve in texas 23 neve in texas 26 neve in texas 25 neve in texas 5 neve in texas 27 neve in texas 28 neve in texas 29 neve in texas 3 neve in texas 30 neve in texas 31 neve in texas 4 neve in texas 9