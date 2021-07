20 lug 2021 13:50

A CHE GIOCHI, GIOCHIAMO? E' STATO RITROVATO JULIUS SSEKITOLEKO, IL SOLLEVATORE DI PESI UGANDESE CHE ERA SCOMPARSO DAL RITIRO A OSAKA - L'ATLETA, CHE NON SI E' QUALIFICATO, AVEVA LASCIATO UN BIGLIETTO SPIEGANDO DI NON VOLER TORNARE IN UGANDA E DI VOLER CERCARE LAVORO IN GIAPPONE - PER QUESTO SI ERA RIFUGIATO A NAGOYA, DOVE VIVONO MOLTISSIMI SUOI CONNAZIONALI - IL VENTENNE SI E' PRESENTATO SPONTANEAMENTE ALLA POLIZIA E...