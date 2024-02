A CHE GIOCO EROTICO GIOCHI? - A GENOVA UN UOMO HA TROVATO SUA MOGLIE APPESA, MEZZA NUDA, IN GARAGE CON UN CAPPIO AL COLLO - UN TENTATIVO DI SUICIDIO? NO! LA 38ENNE È SVENUTA MENTRE SI DIVERTIVA CON DELLE PRATICHE SESSUALI ESTREME INSIEME AD ALTRI UOMINI - QUESTI, QUANDO LEI SI È SENTITA MALE, SONO SCAPPATI - LA PORCELLINA È STATA PORTATA ALL'OSPEDALE DAL MARITO CHE HA...

Estratto dell’articolo di Antonio Palma per www.fanpage.it

Rincasando ha trovato la quasi ex moglie con un cappio al collo ed esanime in garage e ha pensato a un tentativo di suicidio, allertando subito i soccorsi, ma in realtà si trattava di un gioco erotico che la donna, da cui si sta separando, aveva provato con altri uomini. La singolare storia arriva da Genova e vede come scenario uno scantinato della zona di Sestri Ponente. Qui, come ricostruisce Il Secolo XIX, l'uomo avrebbe ritrovato la donna di 38 anni pensando a un tentativo di suicidio.

La signora in effetti pare fosse a terra col cappio al collo ma priva di sensi e semi nuda. Una scena che ha fatto temere per la sua vita. Soccorsa e portata in ospedale, però, una volta ripresa conoscenza, sarebbe stata la stessa signora a raccontare che in realtà non vi era stato nessun tentativo di suicidio ma solo il tentativo di mettere in atto una pratica bondage. […]

La 38enne però non sarebbe mai stata in pericolo di vita e le stesse lesioni al collo erano superficiali. I medici le avrebbero diagnosticato una lieve difficoltà nella respirazione compatibile con la pratica del soffocamento erotico.

La donna però in effetti sarebbe svenuta e poi lasciata da sola nel garage dai tre uomini. Lì sarebbe rimasta fino all'arrivo del quasi ex marito che, non vendendola in casa, era andato a cercarla in garage. La signora però non ricorda bene quanto accaduto dopo aver avviato la pratica sadomaso proprio perché svenuta.

