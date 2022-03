UNA CHE HA DUE OVAIE COSI' - SI CHIAMA MARIA OVSIANNIKOVA LA DONNA CHE HA INTERROTTO UNA DIRETTA DELLA TV DI STATO RUSSA CON UN CARTELLO CONTRO LA GUERRA - E' UNA DIPENDENTE DELL'EMITTENTE ED È STATA ARRESTATA - POI È RICOMPARSA CON UN VIDEO PRE-REGISTRATO NEL QUALE ATTACCA ANCORA PIÙ DURAMENTE IL REGIME SPIEGANDO CHE IN RUSSIA SONO STATI TUTTI "ZOMBIFICATI": “LA RESPONSIBILIÀ DI QUESTA AGGRESSIONE È' DI UNA PERSONA SOLA E QUESTA PERSONA È VLADIMIR PUTIN” - VIDEO!

DONNA CHE INTERROTTO TV RUSSA, SIAMO TUTTI 'ZOMBIFICATI'. E' MARIA OVSIANNIKOVA, NUOVO ATTACCO DA MESSAGGIO PREREGISTRATO

(ANSA) - Si chiama Maria Ovsiannikova la donna che ha interrotto una diretta della tv di Stato russa con un cartello contro la guerra. E' una dipendente dell'emittente ed è stata arrestata. Ma è ricomparsa con un video pre-registrato nel quale attacca ancora più duramente il regime spiegando che in Russia sono stati tutti "zombificati". "Ciò che sta succedendo in Ucraina è un crimine. E la Russia è l'aggressore. La responsibilià di questa aggressione è' di una persona sola e questa persona è' Vladimir Putin", si legge in un tweet che sta spopolando.

"Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici", spiega ancora Maria Ovsiannikova nel video registrato prima dell'arresto. "Purtroppo ho lavorato al Canale Uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto", riporta la France Presse. "Scendete in strada, non abbiate paura. Non possono incarcerarci tutti", è l'appello conclusivo.

Il discorso di Maria Ovsiannikova