C.Mor. per il “Corriere della Sera”

willy pasini e la moglie ursula 6

«Sul sesso, sono la banca dati delle cose più strane del mondo». Esordisce così Willy Pasini, 84 anni, Fondatore della Federazione Europea di Sessuologia, presidente dell'Aispa, Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata, già docente di Psichiatria a Ginevra, decine di libri all'attivo (l'ultimo pubblicato in Francia, Voglio un figlio quando voglio ).

Professore, conferma che il sesso in terza età non è più e un tabù?

«Non lo è, purché ci siano i soldi. Il bidello di 80 anni non trova la fanciulla di venticinque».

Non trova nemmeno una coetanea?

«No, perché pure la ottantenne cerca il venticinquenne».

Oggi, da anziani, si fa più sesso o se ne parla solo di più?

«Si fa più sesso in età avanzata per motivi sociali e per motivi medici. Intanto, le versioni generiche di Viagra e Cialis hanno abbattuto il prezzo a un decimo. Poi, si sta meglio in salute e il sesso fa bene a uomini e donne. C'è una ricerca australiana importante di un urologo su mille uomini di ottant' anni: ha scoperto che, se eiaculavano due volte a settimana, avevano il 30 per cento in meno di rischio di cancro alla prostata.

willy pasini 34

Io l'ho verificato anche nella mia esperienza clinica. Ho avuto una coppia fusionale, lui 80 anni, lei 68, che mi domandavano come fare ancora l'amore anche se lei soffriva d'artrosi. Gli ho spiegato come fare e, la volta dopo, lei è arrivata senza bastone: camminava normalmente perché l'orgasmo agisce sul cortisolo, è un toccasana».

Nel 1998 l'avvento della pillola blu fu salutato come una rivoluzione, perché la pillola rosa non ha avuto pari impatto?

«Perché è meno efficace e per fattori culturali: nelle donne, il desiderio ha più componenti psicologiche. Per farle un esempio: una mia paziente, una scrittrice europea molto nota, aveva 92 anni e riusciva a scrivere solo se aveva tutti i giorni un rapporto completo. Aveva un compagno malato di cuore di 84 anni, glielo depositavano nel letto e lei, dopo, poteva finalmente scrivere. Quando il cardiologo vietò i rapporti all'uomo, lei non ha più scritto. Poteva trovare un altro partner, ma era da penetrazione romantica».

Il sesso dipende dall'età anagrafica o dall'età della relazione?

willy pasini

«Dipende dal desiderio. Per cui, c'entrano l'amore, l'attrazione per il corpo o il denaro che compensa: abbiamo separato il sesso dal cuore, ma non dal denaro. Ho tanti pazienti anziani che vanno con escort che si pagano gli studi, poi, una è diventata notaio, una studia Medicina. E ho pazienti escort che dicono che gli anziani sono più simpatici perché hanno meno urgenza dei giovani».

Perché una escort viene da lei?

«Non per la sessuologia, ma per la psichiatria: è depressa o ha un conflitto con la madre eccetera».

E le ragioni sociali, a cui accennava prima, per cui, intorno agli 80 anni, si fa più sesso che in passato?

«Il sesso rientra nel movimento del narcisismo. È uno stile che si sta sviluppando in maniera grave, perché si parte da sé e non si tiene conto dell'altro. Stiamo uccidendo il romanticismo e il sesso è sempre più egocentrico, una conferma di se stessi.

Le persone hanno bisogno di farlo per sentirsi vive, per allontanare la morte. Io, invece, combatto per il romanticismo: Goethe, a settant' anni, si era innamorato di una 17enne che non lo voleva e ha scritto tre libri. Il romanticismo crea sublimazione, arte, bellezza. Oggi, siamo al sesso per scaricare la tensione».

Lei è sposato da 55 anni, come tiene vivo il romanticismo?

willy pasini e la moglie ursula 6

«Io e mia moglie abbiamo stabilito che in Svizzera, dove viviamo, siamo molto fedeli».

E fuori dalla neutrale Svizzera che succede?

«Che lei nella sua Germania e io nella mia Italia, o comunque entrambi in giro per il mondo, siamo liberi».

Amanti fissi o occasionali?

«Le donne mi cercano e mi sorprende sempre, credo di avere successo perché parlo con loro, molto di sentimenti».

Che età hanno le sue fan?

«Io non sopporto quelle sotto i trenta, perché hanno un Edipo caldo e vogliono soddisfarlo con me».

Che sarebbe l'edipo caldo?

«Amano gli uomini anziani perché cercano il padre».

E sua moglie come si regola?

«So per certo che almeno fino a dieci anni fa era molto richiesta. Ma, malgrado tutto, io sono geloso».

Che significa che è geloso? Preferisce non sapere?

willy pasini

«Esatto. È una cattiva abitudine, ma me la porto dietro dalla nascita, ero geloso pure dei giochi di mio fratello».

Come nasce questo contratto con la Svizzera pacifica e il resto del mondo no?

«Eravamo a cena a Los Angeles con una coppia, lui avvocato, lei ginecologa, ci hanno invitati a casa e il caffè si prendeva in una tinozza di acqua calda. Erano i tempi degli hippy, ci hanno proposto lo scambio di coppia. Abbiamo rifiutato, ma dopo ne abbiamo discusso varie volte e siamo arrivati alla conclusione che, in fondo, gli americani possono aver ragione. Solo che lo scambismo non ci piace, non l'abbiamo mai fatto, ci siamo organizzati diversamente».

E lei a sua moglie racconta le sue avventure?

«Assolutamente no. Le racconto ora a lei perché mia moglie non legge l'italiano. A un giornalista di Berlino o di Parigi non l'avrei detto».