FINE COVID MAI – VI SIETE ANNOIATI DI OMICRON? PREPARATEVI ALLA NUOVA VARIANTE GLOBALE: SI CHIAMA CENTAURUS E STA CRESCENDO MOLTO RAPIDAMENTE IN INDIA – LA MUTAZIONE È GIÀ STATA RILEVATA IN PIÙ DI 20 PAESI NEL MONDO E SECONDO I PRIMI STUDI POTREBBE BUCARE L’IMMUNITÀ CONFERITA DALL’INFEZIONE O DALLA VACCINAZIONE. LA BUONA NOTIZIA È CHE NON SEMBRA FAR AUMENTARE I TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE E MORTALITÀ