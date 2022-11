CHE MALTEMPO CHE FA – NEI PROSSIMI 10 GIORNI CADRÀ PIÙ PIOGGIA DI QUANTA SE NE È REGISTRATA DALL'INIZIO DELL'ANNO: FINO A LUNEDÌ PROSSIMO LE PREVISIONI SONO DECISAMENTE AUTUNNALI, CON QUALCHE FENOMENO INTENSO - CI POTREBBERO ESSERE DELLE POTENZIALI ALLUVIONI, CON LA FORMAZIONE DI UN CICLONE MOLTO PERICOLOSO SUL TIRRENO A PARTIRE DA MARTEDÌ 22…

Sono già pesanti i danni e i disagi causati dall’ondata di pioggia e maltempo che ha colpito l’Italia e che durerà, secondo le previsioni meteo, almeno 10 giorni.

Secondo quanto anticipato da Lorenzo Tedici di Meteo.it, "cadrà più pioggia di quanta si è registrata dall'inizio dell'anno. Fino a lunedì prossimo le previsioni sono decisamente autunnali con qualche fenomeno intenso. Ci potrebbero essere però delle potenziali situazioni alluvionali, con la formazione di un ciclone molto profondo e pericoloso sul Tirreno a partire da martedì 22 novembre”.

Il meteorologo conferma che, in alcune zone del Nord-Ovest della penisola, gli accumuli annuali fino a oggi sono inferiori localmente ai 300 mm di pioggia: "ebbene -precisa- i modelli meteo al momento prevedono, su alcune zone da oggi fino al 24 novembre, un quantitativo maggiore di quello registrato nel corso dell'anno. In seguito potrebbe rimontare l'anticiclone ma è decisamente presto per vedere la luce in fondo al tunnel. Se sarà autunno fino a lunedì -aggiunge ancora il meteorologo- con il possibile affondo del suddetto ciclone entreremo in una fase invernale".

Al momento, "in un contesto di piogge alternate a momenti asciutti - continua Tedici - dobbiamo segnalare la possibile formazione di nebbie fitte al Nord la prossima notte e fino al primo pomeriggio di domani; in seguito c'è la possibilità di locali gelate in Pianura Padana nella giornata di domenica; per il resto il copione sarà lo stesso: cieli grigi, nuvole e piogge". Maltempo anche nel weekend soprattutto il sabato e prossima settimana ancora all'insegna delle piogge.

