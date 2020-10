CHE MALTEMPO CHE FARÀ – GODETEVI LE ULTIME ORE DI SOLE: TEMPORALI, TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA E NEVE ANCHE A QUOTE PIUTTOSTO BASSE PER IL PERIODO PORRANNO FINE, NEL WEEKEND, ALL'ALTA PRESSIONE CHE PREVARRÀ ANCHE DOMANI – SABATO SERA LE PRIME PIOGGE SI ABBATTERANNO SU NORD E TOSCANA E DOMENICA…

Da "www.ansa.it"

Sta per finire la breve tregua al maltempo che da giorni imperversa sull'Italia. Piogge, temporali, temperature sotto la media e neve anche a quote piuttosto basse per il periodo porranno fine, nel weekend, all'alta pressione che prevarrà, dopo oggi, anche domani.

Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, una nuova perturbazione che scenderà dal Nord Europa "porterà le prime piogge sabato sera al Nord e Toscana, ma sarà domenica che il maltempo tornerà ad interessare soprattutto il Nordest e le regioni del Centro con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità.

Più ai margini il Nordovest, con precipitazioni tra Liguria, basso Piemonte e sulla Lombardia sud-orientale, mentre alto Piemonte e Valle d'Aosta dovrebbero vedersi anche delle belle aperture. Le temperature, precisa Ferrara, saranno in netto calo tanto che tornerà la neve sulle Alpi, specie orientali, ma anche sull'Appennino settentrionale fino a 1300-1400m.

Al Sud sole prevalente, salvo qualche rovescio o temporale anche forte in Campania, più occasionalmente su Molise e Sicilia. I venti saranno in netto rinforzo, con mari nuovamente molto mossi o agitati". Per l'arrivo di aria artica le temperature scenderanno anche al di sotto delle medie del periodo. Anche la prossima settimana, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, "si preannuncia decisamente movimentata sull'Italia, con frequenti episodi di maltempo.

Lunedì il maltempo si porterà al Sud con rischio violenti temporali e nubifragi; instabile anche al Centro mentre al Nord si potrebbe avere una breve pausa. Entro mercoledì 14 infatti una seconda ondata di maltempo potrebbe nuovamente coinvolgere tutto il Centronord con precipitazioni diffuse. Il tutto accompagnato da venti forti e da mareggiate con difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori".

