CHE MI PRENDA UN POLPO - UN TEAM DI SCIENZIATI PORTOGHESI HA SCOPERTO CHE I POLPI PRENDONO A SCHIAFFI I PESCI A CASO, LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE SENZA UNA REALE MOTIVAZIONE DI FONDO – IL BIZZARRO COMPORTAMENTO È STATO OSSERVATO DURANTE LA CACCIA COLLABORATIVA, DURANTE LA QUALE POLPI E PESCI SI ALLEANO A CACCIA DI CIBO. MA IL PIÙ DELLE VOLTE FINISCE CHE…

polpo 1

Un team di scienziati ha osservato dei polpi che prendono a pugni i pesci a caso, la maggior parte delle volte senza una reale motivazione di fondo. Questo fenomeno si verifica nel mezzo di alcuni sforzi di caccia collaborativa, in cui polpi e pesci si alleano per inseguire e intrappolare le prede insieme.

"È noto che polpi e pesci vadano a caccia insieme, sfruttando la morfologia e la strategia di caccia dell'altro", spiega il biologo marino Eduardo Sampaio dell'Università di Lisbona, in Portogallo. "Dal momento che più partner si uniscono, si crea una rete complessa in cui investimenti e profitti possono essere sbilanciati, dando origine a meccanismi di controllo".

polpo

In poche parole, il maccanismo di controllo cerca di stabilire un senso di controllo e dominio sul cibo. "A tal fine, il polpo esegue un movimento rapido ed esplosivo con un braccio diretto al pesce, un pugno in poche parole", spiegano i ricercatori in un nuovo articolo. Molteplici osservazioni, infatti, suggeriscono che questa azione abbia uno scopo concreto nelle interazioni tra diverse specie. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Ecology.

polpo

Secondo gli esperti, l'azione (che potrete vedere meglio in un tweet in calce alla notizia) è progettata essenzialmente per mantenere i pesci in riga durante la caccia, per dissuaderli dalla preda, per riposizionarli nel branco o addirittura per espellerli. Insomma, il polpo sembra essere il comandante, mentre gli altri pesci dei soldati.

polpo gigante tenta di rubare macchina fotografica 7

La creatura tentacolare, osservano gli esperti, non sempre vuole ridimensionare le fila. Con la sua azione potrebbe "punire" un pesce a causa del suo scarso rendimento o per dimostrare il suo comando. Gli esperti vogliono imparare di più su questo meccanismo, che ha sicuramente delle sfaccettature davvero molto interessanti.

polpo 3 polpo gigante tenta di rubare macchina fotografica 6