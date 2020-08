CHE MINSK STA SUCCEDENDO? – DECINE DI MIGLIAIA DI BIELORUSSI CONTINUANO A SCENDERE IN PIAZZA CONTRO LUKASHENKO DOPO LE ELEZIONI FARLOCCHE CHE LO HANNO INCORONATO DI NUOVO PRESIDENTE – IL DITTATORE È AL POTERE DAL 1994 E INVOCA L’AIUTO DI PUTIN, CHE HA DETTO DI ESSERE DISPOSTO AD AIUTARLO. MA CHE FA ZIO VLAD? MANDA L’ESERCITO A SEDARE LE RIVOLTE CON LA NATO AL CONFINE?

Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

aleksandr lukashenko in piazza 5

Un immenso fiume bianco rosso ha colorato la più grande ondata di proteste in Bielorussia. In decine di migliaia si sono riversati ieri nelle strade di Minsk contro il colpo di mano dell'ultimo dittatore d'Europa. Vogliono la fine dei 26 anni di potere di Aleksandr Lukashenko, che accusano di brogli. Nemmeno gli arresti di massa e le violenze seguite al contestatissimo esito del voto li hanno frenati.

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 13

Tantomeno il minacciato intervento di Putin: il presidente russo ha promesso di «assistere», se necessario, la Bielorussia «secondo il comune patto militare». Vano il tentativo di Lukashenko di convocare nello stesso giorno una contro manifestazione: a sfilare in suo favore soltanto poche centinaia di fedelissimi. In decine di migliaia - 100 mila secondo alcuni giornalisti - hanno invece partecipato alla «marcia della libertà» chiamata da Svetlana Tikhanovskaya, considerata anche dalla comunità internazionale la vera vincitrice del voto del 9 agosto e costretta a rifugiarsi in Lituania.

svetlana tikhanovskaya 1

Alla mobilitazione ha partecipato anche Maria Kolesnikova, un'altra delle tre donne alla testa dell'opposizione, che ha esortato la gente «a combattere la paura». Per ribadire con forza il loro no al «voto rubato» e chiedere nuove elezioni hanno sfilato in modo pacifico nella capitale fino in piazza dell'Indipendenza dove si trovano le sedi del governo e della Commissione elettorale, ma anche in località minori.

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 38

Però Lukashenko non molla: respinge le accuse ed esclude di tornare alle urne, forte di un'«incoronazione», a suo dire, con l'80% dei consensi. Il presidente torna a giocare la carta nazionalista e accusa potenze straniere di aver fomentato la rivolta. Anche il Cremlino, che si tiene in stretto contatto con Minsk, afferma di aver discusso con Lukashenko «la situazione in Bielorussia, tenendo in considerazione la pressione che quella repubblica sta subendo dall'esterno».

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 15

Nel mirino era finita anche la stessa Nato accusata di manovre militari sospette al confine con la piccola repubblica. Una notizia che i vertici del Patto Atlantico hanno prontamente smentito. Nel frattempo però sabato era già stato ordinato il trasferimento di una brigata d'assalto aereo vicino ai confini con Polonia e Lituania. Le proteste di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia lo stesso 9 agosto e sono state duramente represse dalle forze di sicurezza.

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 28

La polizia ha usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Ma la speranza continua a scorrere, bianca e rossa come i colori della bandiera bielorussa di epoca pre-sovietica: un'epoca durata solo una manciata di mesi (dopo la Prima guerra mondiale), un appiglio a cui aggrapparsi per il futuro.

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 11

