CHE MINSK STA SUCCEDENDO? – L’ORDINE DI FAR ATTERRARE L’AEREO RYANAIR IN BIELORUSSIA È STATO DATO “PERSONALMENTE” DAL PRESIDENTE ALEKSANDR LUKASHENKO CON LA SCUSA DI UN “ALLARME BOMBA”. L’OBIETTIVO REALE ERA L’OPPOSITORE ROMAN PROTASEVICH, CHE INFATTI È STATO ARRESTATO INSIEME ALLA COMPAGNA, LA RUSSA SOPHIA SAPEGA - IL CACCIA MIG-29 CHE HA COSTRETTO IL VELIVOLO RYANAIR AD ATTERRARE ERA ARMATO CON RAZZI ED ERA ACCOMPAGNATO DA UN AEREO BIPOSTO SU-29 E DA UN ELICOTTERO DA ATTACCO… - VIDEO

alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov

Bielorussia: con Protasevich arrestata la compagna,è russa

(ANSA) - MOSCA, 24 MAG - Le autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero del volo Ryanair atterrato ieri d'urgenza a Minsk. Come riferisce il servizio russo della Bbc, insieme all'ex direttore del canale Telegram Nexta Roman Protasevich, è stata arrestata la sua ragazza, una cittadina russa di 23 anni, Sophia Sapega, che sta frequentando un master all'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell'ambito del programma di Diritto Internazionale e dell'Ue.

"L'Università sta facendo ogni sforzo perché Sofia Sapega venga rilasciata il più presto possibile", ha detto il portavoce dell'ateneo Maxim Milta. Lo riporta la testata Meduza.

roman protasevich

Bielorussia: Usa chiedono rilascio immediato giornalista

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Gli Stati Uniti "condannano duramente" il comportamento della Bielorussia e chiedono l'immediato rilascio il giornalista bielorusso Roman Protasevich.

L'ordine di far atterrare a Minsk l'aereo di Ryanair in viaggio da Atene a Vilnius è stato dato ieri "personalmente" dal presidente Aleksandr Lukashenko a seguito di un allarme bomba: lo hanno riferito media di Stato della Bielorussia, a cominciare dall'agenzia di stampa Belta.

il volo ryanair dirottato a minsk

Durante la sosta imprevista, durata ore, seguita all'affiancamento al velivolo di un caccia Mig-29, è stato fermato, costretto a scendere dall'aereo e arrestato Roman Protasevich, 26 anni, giornalista e co-fondatore di Nexta, una testata che trasmette su Telegram critica nei confronti del governo di Lukashenko, al potere a Minsk dagli anni Novanta.

roman protasevich

Secondo Belta, che non cita alcun provvedimento giudiziario, a bordo dell'aereo non sono stati trovati esplosivi. Il velivolo è poi ripartito per Vilnius, la capitale della Lituania, dove è giunto con circa sei ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

Sull'episodio, che ha coinvolto un volo interno all'Ue, sono intervenuti esponenti dell'Unione europea. Secondo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, quello del governo bielorusso è stato "un comportamento irresponsabile e illegale" e "ci saranno conseguenze". Di "atto scioccante" ha detto invece il segretario di Stato americano Antony Blinken. Secondo il dirigente, Washington "si sta coordinando" con i suoi alleati "sui prossimi passi".

lukashenko

Bielorussia dirotta un aereo per arrestare oppositore. Proteste internazionali

Da www.agi.it

Un aereo Ryanair partito da Atene per Vilnius è stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano, da un jet dell’aviazione militare bielorussa.

Fra i 179 passeggeri, in serata atterrati nella loro destinazione, ce n’era uno che interessava particolarmente i servizi di sicurezza di Minsk: un giovane giornalista, il 26enne Roman Protasevich, già direttore di un canale di informazioni dell’opposizione, Nexta, attivo su Telegram dai tempi della contestata vittoria elettorale del premier Alexander Lukashenko, l’estate scorsa, e successivamente catalogato come “terrorista” dalle autorità bielorusse.

il volo ryanair dirottato a minsk

Secondo i siti dell’opposizione che hanno diffuso sui social network la notizia, e in particolare secondo la leader del movimento Svetlana Tikhanoskaya, il giovane è stato arrestato subito dopo l’atterraggio di emergenza e “la sua vita è in pericolo”, essendo la Bielorussia l’ultimo Paese europeo in cui c’è ancora la pena di morte. Il canale Twitter dell'opposizione bielorussa Belarus Free Thatre riferisce che "anche la fidanzata di Roman Protasevic è stata arrestata e trattenuta sullo stesso volo". Il tweet aggiunge che non ci sono "informazioni su dove si trovino o in quali condizioni siano".

proteste in bielorussia

Sempre secondo le informazioni diffuse dagli oppositori e confermate dalla Lituania, il caccia Mig-29 che ha costretto il velivolo Ryanair ad atterrare era armato con razzi ed era accompagnato da un biposto Su-29 e da un elicottero da attacco MI-24.

Il dirottamento e l’arresto hanno scatenato la rabbia dell’Europa, ma le autorità bielorusse si sono giustificate dando una loro versione dei fatti: dall’aereo era stato lanciato un allarme bomba, e per questo è stato fatto atterrare a Minsk; si sarebbe trattato di un falso allarme, hanno poi spiegato le autorità aeroportuali.

aleksandr lukashenko in piazza 5

La spiegazione non ha convinto la comunità internazionale: da tutta Europa e dal Regno Unito si sono levate voci di sdegno e preoccupazione oltre alla richiesta formale, da parte delle autorità di Bruxelles, di consentire immediatamente ai passeggeri di proseguire il loro volo, come poi avvenuto dopo diverse ore di attesa.

La Farnesina ha condannato l'accaduto: "Ferma condanna dell'Italia per l'atterraggio forzato di un volo commerciale ad opera delle Autorita' bielorusse", afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo cui si tratta di "una violazione inaccettabile delle regole internazionali di navigazione aerea".

aleksandr lukashenko in piazza 6

Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha definito l’accaduto un “atto criminale di terrorismo di Stato” e ha chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si appresta ad accogliere i 27 capi di Stato e di governo per un vertice domani a Bruxelles, di approfittare dell’appuntamento per discutere di sanzioni immediate contro Minsk.

proteste contro lukashenko in bielorussia donna sfila contro lukashenko proteste contro lukashenko alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov2 proteste contro lukashenko in bielorussia 1 bielorusse bone in piazza contro lukashenko bielorussa contro lukashenko