CHE MISTERO SUI CONTATTI TRA BENOTTI E ARCURI - A COSA SI RIFERISCE L’UOMO DELLE MASCHERINE QUANDO PARLA DI VOLI DA ISRAELE? - I RAPPORTI CESSARONO QUANDO ARCURI FU INFORMATO DA PALAZZO CHIGI DELL’INDAGINE, “FORSE DAGLI 007"? - PER LA PROCURA LE RELAZIONI SI INTERRUPPERO QUANDO ARCURI SCOPRÌ LE PROVVIGIONI OTTENUTE DA "SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO CON LA STRUTTURA COMMISSARIALE” – I MISTERIOSI BONIFICI E LA FRASE CRIPTICA DI ARCURI: “IL DESTINATARIO È E RESTA ALLA PROTEZIONE CIVILE, UN DISTRIBUTORE DI MORTE” - VIDEO

François De Tonquédec per “La Verità”

La Procura di Roma lo ha messo nero su bianco il 22 dicembre scorso, nella richiesta di arresti domiciliari a carico dei tre mediatori della maxi commessa di mascherine, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi e Jeorge Solis (accolta dal Gip solo per quest' ultimo): «ritiene» che «il raffreddamento dei rapporti (di Benotti, ndr) con il commissario straordinario, a far data dal maggio 2020» sarebbe avvenuto «per la sopravvenuta conoscenza dell' enorme, illecito ritorno economico ottenuto da soggetti estranei al rapporto con la struttura commissariale».

Ma Benotti, durante la trasmissione televisiva Quarta Repubblica, aveva sganciato una bomba. Usando come tramite un membro del suo staff, Arcuri avrebbe incontrato Benotti il 7 maggio, ma non per chiedergli conto delle laute provvigioni. Del resto, lo stesso Arcuri, nella lettera inviata il 24 novembre al procuratore di Roma Michele Prestipino, per mettersi a disposizione dei magistrati dopo gli scoop della Verità, proprio riferendosi ai nostri articoli, l' ex commissario parla di «presunte "commissioni" pagate», dando l' impressione di non esserne a conoscenza.

Secondo Benotti, Arcuri lo incontra per spiegargli la necessità di interrompere i rapporti perché «c' era una difficoltà, che a Palazzo Chigi lo avevano informato che c' era un' indagine su tutta questa situazione, forse dei servizi []. Chiaramente a Palazzo Chigi l' avevano informato di un' indagine sulla questione dei voli da Israele».

A cosa si riferisce Benotti quando parla dei voli? Alle consegne di mascherine destinate al commissario Arcuri, effettuate con voli cargo della compagnia di bandiera israeliana, la El al. Sui voli svolti dalla compagnia con sede a Tel Aviv si sono soffermati anche gli uomini della Guardia di finanza, che in un' informativa evidenziano come «i codici dei voli ricavati nei prospetti in allegato 29 riconducibili in gran parte e con molta probabilità alla compagnia aerea El al Israel airlines - non identificano, allo stato, viaggi dalla Cina verso l' Italia e, in particolare, con destinazione gli aeroporti di Milano Malpensa e di Fiumicino», per poi specificare che, «da verifiche eseguite su fonti aperte, infatti, i voli indicati [] sono riferibili a viaggi dalla Cina per Tel Aviv oppure si riferiscono a voli interni alla Repubblica cinese o ancora a viaggi tra la Cina e la Russia.

A titolo esemplificativo, si consideri che il ricorrente codice di volo "LY2068" è riferibile alla tratta Shanghai-Tel Aviv, operata dalla predetta compagnia aerea». Potrebbero essere state queste anomalie, con voli provenienti dalla Cina, destinati ad altri Paesi, ma arrivati nei nostri aeroporti, ad allarmare la nostra intelligence?

Quello che sappiamo è che dal prospetto dei voli agli atti dell' inchiesta emerge che il primo volo della El al (che continuerà a consegnare all' Italia lotti della maxi fornitura fino a giugno) carico di mascherine destinate al commissario è decollato da Shangai il 29 aprile, circa una settimana prima della data in cui Benotti colloca l' incontro in cui Arcuri gli avrebbe raccontato della segnalazione avuta da Palazzo Chigi.

Il volo conteneva mascherine Ffp2 vendute alla struttura commissariale dalla Wenzhou light, che, come La Verità aveva raccontato in esclusiva il 30 gennaio con un articolo intitolato «L' azienda che ci ha venduto mascherine per 590 milioni è sospettata di riciclaggio», dagli atti dell' inchiesta risulta «censita negli archivi Uif (la struttura di Bankitalia che si occupa della prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ndr), per aver ricevuto tra il 2011 ed il 2014 numerose rimesse in contante dall' Italia, per complessivi 5 milioni di euro e dall' importo unitario molto vicino ai limiti pro tempore vigenti».

Nei giorni precedenti all' incontro tra Arcuri e Benotti erano anche iniziati i bonifici da parte della struttura commissariale a quella che per la Banca d' Italia (ma all' insaputa dell' ex commissario e dei mediatori) è una potenziale lavanderia di denaro di incerta provenienza. E le conseguenti provvigioni.

Il 6 maggio, 24 ore prima dell' incontro con il commissario raccontato in tv da Benotti, la Wenzhou light aveva cominciato a saldare la prima tranche di provvigioni agli intermediari italiani: 400.000 euro alla Sunsky Srl controllata da Tommasi e 150.000 euro alla Microproducts Srl, riconducibile a Benotti. Pagamenti che seguivano quelli partiti ad aprile, da parte della Wenzhou moon ray che il 17 aveva trasferito 124.950 euro alla Sunsky e il 24 aveva ripetuto l' operazione con la Microproducts.

Alla fine sui conti delle due aziende arriveranno 62 bonifici per un valore di 71,7 milioni.

