In che modo Jeffrey Epstein, il famigerato predatore e trafficante sessuale, ha accumulato la sua vasta ricchezza? Il finanziere ha avuto legami con Bill Gates, Bill Clinton, il principe Andrew e Donald Trump, ma come sostiene la nuova docuserie di Hulu “Victoria's Secret: Angels and Demons” (uscirà il 14 luglio), una delle maggiori fonti di denaro è stato il miliardario Les Wexner.

Nonostante sia l'uomo dietro il colosso della vendita al dettaglio L Brands, il cui portafoglio a un certo punto includeva The Limited, Abercrombie & Fitch, Express, Lane Bryant, Henri Bendel, Bath & Body Works e Victoria's Secret, Wexner ha mantenuto un profilo relativamente basso nella sua nativa Ohio, lontano dalle lenti indiscrete dei paparazzi. Ma tutto è cambiato nel periodo in cui Epstein è entrato nella sua vita a metà degli anni '80. Il quarantenne Wexner si è tinto i capelli e ha migliorato il suo guardaroba. Le sue serate erano con conoscenti famosi di Epstein.

Poche settimane prima che Epstein morisse nella sua cella, il “New York Times” ha pubblicato i dettagli dei legami di Wexner con Epstein. L’articolo ha rivelato, tra le altre cose, che Wexner era l'unico cliente miliardario pubblicamente noto di Epstein; che Epstein aveva acquisito la sua casa a schiera a Manhattan, un jet privato (in seguito soprannominato "Lolita Express") e altre proprietà da Wexner con uno sconto pesante; che Wexner avrebbe aspettato 18 mesi per tagliare i legami con Epstein dopo essere stato arrestato per prostituzione minorile nel 2006; e che un procuratore generale dell'Oregon affermava che Victoria's Secret aveva aiutato la difesa legale di Epstein nel 2006, fornendo volontariamente informazioni contro uno degli accusatori di Epstein, che aveva lavorato per Victoria's Secret.

Con una mossa molto insolita, Wexner, che ora ha 84 anni, ha concesso a Epstein una procura nel 1991 che, secondo il “Times” "consentiva a Epstein di assumere persone, firmare assegni, acquistare e vendere proprietà e prendere in prestito denaro". A Epstein è stato concesso "pieno potere e autorità per eseguire ogni atto necessario" per lui.

Come rivela il docuntario, Epstein era profondamente invischiato nella vita di Wexner ed era anche amministratore fiduciario della sua fondazione di beneficenza (arrivando al punto di respingere sua madre) e aveva persino il compito di procurargli una domestica dopo il suo matrimonio con Abigail Koppel. A un certo punto, Epstein visse in una villa per gli ospiti adiacente a Wexner a New Albany, Ohio. È in quella casa che Maria Farmer, una giovane artista di New York, sostiene di essere stata aggredita sia da Epstein che dalla sua complice Ghislaine Maxwell. Si presume anche che Epstein abbia sfruttato i suoi legami con Wexner per fingere di essere un reclutatore di modelle di Victoria's Secret.

Quando Epstein è morto nel 2019, ha lasciato una fortuna stimata di 600 milioni di dollari, di cui solo 125 milioni sono stati distribuiti alle sue vittime. Solo dopo il suo decesso Wexner si è fatto avanti e, in una lettera alla Fondazione Wexner, ha rotto il silenzio sui legami con Epstein dicendo che il defunto criminale sessuale si era "appropriato indebitamente di ingenti somme di denaro" per un totale di circa $ 46 milioni.

Sarah Ellison, una giornalista del “Washington Post” intervistata nel documentario, stima che Wexner abbia pagato a Epstein circa $ 400 milioni nel corso del loro rapporto d'affari: «Wexner è noto per essere litigioso, eppure non ha mai portato i tribuanle Epstein per aver rubato milioni e milioni di dollari? Permettergli di restare impunito rimane del tutto inspiegabile».

