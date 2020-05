A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO – IN AFRICA SI TEME UNA SECONDA ONDATA DI INVASIONI DI LOCUSTE CHE PORTEREBBE A CONSEGUENZE CATASTROFICHE: SE GLI INSETTI DEVASTERANNO ANCHE IL PROSSIMO RACCONTO SARÀ MESSA A REPENTAGLIO LA FRAGILE SICUREZZA ALIMENTARE DI INTERE AREE - LE STIME PRELIMINARI DELLA FAO INDICANO CHE 720.000 TONNELLATE DI CEREALI, SUFFICIENTI A SFAMARE PER UN ANNO CINQUE MILIONI DI PERSONE, SONO…

Da "apnews.com"

locuste in africa 2

La FAO fa progressi nella lotta contro le locuste in Africa orientale e nello Yemen, ma persiste la minaccia alla sicurezza alimentare: lo ha detto il direttore g dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) Qu Dongyu.

Ha però anche precisato che si teme una seconda ondata, prevista per il prossimo raccolto.

locuste in africa 3

Dongyu ha sottolineato la necessità di fare di più per scongiurare la crisi per la sicurezza alimentare, nonostante l'attività dell'agenzia sia proseguita nonostante i vincoli imposti dall'emergenza coronavirus, in quanto è in corso la stagione delle piogge, che non solo fornisce mezzi di sussistenza ad agricoltori e pastori, ma crea anche condizioni favorevoli alla riproduzione delle locuste.

locuste in africa 6

Le stime preliminari della FAO indicano che 720.000 tonnellate di cereali, sufficienti a sfamare per un anno cinque milioni di persone, sono state messe in salvo in dieci paesi, il che ha impedito che la diffusione delle locuste potesse danneggiare molti altri ettari di terra.

locuste in africa 7

Altre 350.000 famiglie di pastori sono state messe al riparo da questo pericolo. "I nostri progressi sono stati notevoli, ma la battaglia è lunga e non è ancora finita", ha aggiunto Qu. "Nei prossimi mesi un maggior numero di persone rischierà di perdere i mezzi di sussistenza, aggravando lo stato della sicurezza alimentare".

