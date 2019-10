17 ott 2019 13:19

A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO? – MISTERO SU UNA FAMIGLIA IN OLANDA CHE HA VISSUTO NOVE ANNI IN UNO SCANTINATO DI UNA FATTORIA IN ATTESA CHE ARRIVASSE L’APOCALISSE - A LANCIARE L’ALLARME È STATO UN 25ENNE, UNO DEI SEI GIOVANI CHE PER ANNI NON HA VISTO LA LUCE, CHE È ENTRATO IN UN PUB IN STATO CONFUSIONALE E HA PORTATO LA POLIZIA NELL’ABITAZIONE: GLI AGENTI HANNO TROVATO…