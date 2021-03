CHE PACCO ‘STO BAFFETTO! – AMAZON È STATA COSTRETTA A CAMBIARE L’IMMAGINE DELL’APP DOPO CHE IL DISEGNO MINIMALISTA A MOLTI AVEVA RICORDATO HITLER: CI VUOLE PARECCHIA FANTASIA PER VEDERE NEL NASTRO ADESIVO CELESTE I "BAFFETTI" DEL DITTATORE E NELLA FRECCIA DI AMAZON IL SUO SORRISO BEFFARDO, PERÒ, UNA VOLTA REALIZZATA LA SOMIGLIANZA, È DIFFICILE DIMENTICARLA…

La nuova icona di Amazon era troppo simile ai baffi di Adolf Hitler. In gennaio l’azienda di ecommerce aveva modificato l'immaginetta che contraddistingue la sua app commettendo un piccolo errore. Dal carrello celeste con il logo aziendale si era passati a un disegno molto più minimalista. Lo sfondo color cartone che ricorda i pacchi spediti, la freccia nera a «sorriso» che è il simbolo dell'azienda e, sopra, un disegno celeste con una linea spezzata che ricorda il nastro adesivo che sigilla le spedizioni. Ecco è quest'ultima l'immagine della discordia.

Non appena lanciata, la nuova icona ha subito attirato le attenzioni dei commentatori su Twitter. «Assomiglia ai baffi di Hitler» era il pensiero comune e se qualcuno scherzava qualcun altro la prendeva molto sul serio. Ci vuole parecchia fantasia per vedere in quell'etichetta celeste i «baffetti» del dittatore e nella freccia di Amazon il suo sorriso beffardo però, una volta realizzata la somiglianza, è difficile dimenticarla. Così difficile che l'azienda ha fatto un passo indietro e cambiato icona di nuovo a tempo di record.

A neanche un mese dal lancio, l'immagine dell'app è stata modificata una seconda volta. Ora è simile alla precedente se non per un piccolo particolare. C'è sempre lo sfondo color cartone e la freccia a forma di sorriso ma quel dettaglio celeste è adesso rettangolare e senza linee spezzate. Ha giusto un angolino rialzato come a sottolineare che il nastro da pacchi è pronto per essere rimosso. E di Hitler neanche l'ombra. Almeno fino al prossimo tweet.

