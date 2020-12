28 dic 2020 19:10

CHE PALLE, NON SI PUÒ PIÙ MANCO GIOCARE CON I FIGLI SULLA NEVE – L’EX CAMPIONESSA DI SCI AMERICANA JULIA MANCUSO POSTA SU INSTAGRAM UN VIDEO IN CUI LANCIA IN ARIA IL FIGLIO DI UN ANNO. IL PICCOLO SONNY ATTERRA NEL MANTO BIANCO E SCOMPARE PER UN ATTIMO PRIMA CHE SUA MADRE LO TIRI FUORI. IL PUPO SORRIDE E SI DIVERTE, MA PER I FOLLOWER È SOLO UN MODO PER MASCHERARE L’ANSIA CHE HA VISSUTO PER LA TERRIBILE ESPERIENZA – VIDEO