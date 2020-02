3 feb 2020 19:24

CHE PIZZA! "KFC" E "PIZZA HUT" ANNUNCIANO LA “POPCORN CHICKEN PIZZA”, UNA MERAVIGLIA FATTA CON MAIS E POPCORN DI POLLO FRITTO – LE DUE CATENE HANNO RAGGIUNTO L’ACCORDO MA PURTROPPO (O PER FORTUNA, DIPENDE DAI GUSTI) SARÀ LANCIATA SUL MERCATO PER UN PERIODO LIMITATO DI TEMPO - SARÀ DISPONIBILE DA OGGI PER DUE SETTIMANE, MA SOLTANTO PER I CLIENTI BRITANNICI – VIDEO