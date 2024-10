CHE PRESA PER IL GOOGLE! - COME MAI "PIRACY SHIELD", LA PIATTAFORMA ANTIPIRATERIA MESSA A PUNTO DALLA LEGA SERIE A E ADOTTATA DALL'AGCOM, HA BLOCCATO GOOGLE DRIVE? - LE IPOTESI SONO DUE: UN ERRORE DI UN DIPENDENTE O CHE UNA PIATTAFORMA DI STREAMING PIRATA ABBIA NASCOSTO I PROPRI LINK DENTRO UNA CARTELLA DEL SERVIZIO DI CONDIVISIONE DI DOCUMENTI DI "BIG G" - IL COMMISSARIO MASSIMILIANO CAPITANIO: "NON USERÒ PAROLE FORTI COME “CONNIVENZA” O “COMPLICITÀ” CON I PIRATI. CERTO, GOOGLE DOVREBBE COLLABORARE DI PIÙ…"

Il pasticcio, sabato sera alle 19. E le prime ad accorgersene sono le persone ignare che non riescono a usare Google Drive, un servizio di archiviazione e condivisione di documenti in Rete. Un servizio - molto diffuso anche tra le aziende - che va in tilt almeno fino alle 23. […]

Sotto accusa finisce lo scudo anti- pirateria che fa capo all’arbitro della tv, al Garante per le Comunicazioni (l’AgCom). È lo strumento che sta oscurando centinaia di siti illegittimi impegnati a trasmettere abusivamente le Serie A e B di calcio, ma anche il basket, ma anche le Coppe europee. […] Ma non tutto ha funzionato, stavolta. E adesso sarà proprio il Garante AgCom ad accertare la fondatezza dell’ipotesi che circola sul blocco di Google Drive.

L’ipotesi chiama in causa la pay-tv Dazn. Titolare dei diritti del calcio e del basket, Dazn ha il diritto di segnalare allo scudo anti-pirati del Garante AgCom gli indirizzi delle emittenti pirata sul web. Dopo la segnalazione di Dazn, di Sky o della stessa Lega Calcio - tutti soggetti titolari dei diritti - ecco scendere in campo le società di Internet (come Telecom, Fastweb, WindTre).

Queste società di Internet sono obbligate all’oscuramento delle emittenti pirata, se possibile nei primi 30 minuti dall’inizio della gara. […] Le segnalazioni sono opera di società di consulenza, zeppe di hacker etici. […]

A questo punto della storia, due scenari prendono forma, entrambi possibili. Il primo racconta di un grossolano errore umano. Un hacker etico avrebbe incluso - tra gli indirizzi da fermare - anche Google Drive. L’affondamento avviene sabato alle 19 - questo sembra certo - in un binario della Rete (Cdn) del nodo di Milano, tra i più usati da Google per i suoi servizi. Dunque anche YouTube avrebbe subìto un impatto.

Secondo scenario. È probabile che le emittenti pirata abbiano nascosto dentro delle cartelle di Google Drive gli indirizzi web che gli “sportivi” usano per vedere le partite illecitamente. Spiega Giovanni Zorzoni, amministratore delegato della Associazione Italiana Internet Provider (AIIP): «Chi scandaglia la Rete alla ricerca di siti illegali può aver trovato su Google Drive una cartella» sospetta; «penso a una cartella condivisa con delle url che puntavano a siti vietati».

[…] . E la revoca? Se Dazn, Sky o la Lega Calcio prendono di mira un “finto positivo” - cioè un sito legittimo come è Google Drive - devono revocare la loro segnalazione, riconoscendo l’errore. Ora, la revoca del ticket sarebbe arrivata sabato solo intorno alla mezzanotte.

[…] Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom, interviene nella serata di ieri su LinkedIn durante una trasmissione di Matteo Flora. Senza citare Dazn, Capitanio spiega che l’AgCom chiederà conto del ritardo nel ritiro della segnalazione. Non solo.

I responsabili di una segnalazione di siti pirata, se sbagliata, dovranno rispondere degli eventuali danni «penali e civili». Capitanio ne ha anche per Google: «Non userò parole forti come “connivenza” o “complicità” con i pirati. Certo, Google dovrebbe collaborare di più. Tante app per lo visione pirata sopravvivono sul Play Store di Google. E Google - eliminate le app illecite dovrebbe anche disinstallarle dai telefonini delle persone. Perché chiedo - non lo fa?».

