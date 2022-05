A CHE PUNTO È LA NOTTE UCRAINA - PUTIN RICOMINCIA A BOMBARDARE KIEV: NELLA CAPITALE SONO STATE SENTITE ALCUNE ESPLOSIONI. INTANTO CONTINUA L’ASSALTO SULL’ACCIAIERIA AZOVSTAL DI MARIUPOL: SONO STATE USATE ANCHE LE BOMBE TERMOBARICHE PER STANARE I MILIZIANI DEL BATTAGLIONE AZOV - TANTO PER FAR SENTIRE LA PRESENZA, OGGI UN ELICOTTERO MILITARE RUSSO HA VIOLATO LO SPAZIO AEREO DELLA FINLANDIA… - VIDEO

1 - UDITE ESPLOSIONI A KIEV

(ANSA) Esplosioni sono state udite a Kiev. Lo riporta Ukraina 24, precisando che sta lavorando per avere informazioni più dettagliate.

bombe termobariche sull acciaieria azovstal 2

2 - IL MOMENTO ESATTO IN CUI LA RUSSIA USA "TESTATE TERMOBARICHE" PER DEVASTARE L'AZOVSTAL

Da www.rainews.it

Queste immagini, riprese da un drone, sono postate sul canale Telegram del Report giornaliero del Ministero dell'Interno del DPR, la Repubblica Popolare di Doneck, che sono i separatisti ucraini filorussi del Donbass. La Russia avrebbe usato testate termobariche per distruggere definitivamente l'impianto dell'Azovstal.

bombe termobariche sull acciaieria azovstal 3

Questo poco dopo l'evacuazione di 100 persone da parte delle Nazioni Unite e la promessa di Putin di non attaccare.

Mosca avrebbe accusato l'Ucraina di sfruttare la pausa per costruire nuove postazioni fortificate ed ha ordinato l'attacco. Secondo Kiev invece la tregua sarebbe servita a salvare le persone che ancora sarebbero dentro l'impianto. Le comunicazioni con chi sta all'interno si sono completamente interrotte quindi non c'è nessun modo per sapere cosa stia succedendo dentro.

acciaieria azovstal 1

L'acciaieria al centro di Mariupol ha un altissimo valore simbolico per entrambi gli schieramenti.

Perderla significherebbe per l'Ucraina cedere definitivamente una delle città più grandi. Per la Russia, prendere la città prima del 9 maggio, avrebbe una grande valore propagandistico in vista della grande parata della vittoria contro i nazisti nella seconda guerra mondiale.

vladimir putin

3 - UCRAINA: COMBATTIMENTI AD AZOVSTAL. ELICOTTERO RUSSO VIOLA LO SPAZIO AEREO FINLANDESE

Da www.ansa.it

Le truppe russe hanno fatto irruzione in una sezione dell'acciaieria Azovstal che era stata bombardata. Lo scrive Ukrainska Pravda senza specificare se si tratti della parte dello stabilimento dove si trovano civili e militari ucraini.

L'assalto, spiega il sito, è iniziato ieri dopo la parziale evacuazione dei civili.

evacuazione civili mariupol 1

COMBATTIMENTI AD AZOVSTAL

"Violenti combattimenti" sono in corso nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha confermato alla tv ucraina il sindato di Mariupol, Vadym Boichenko, citato dal Guardian. Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell'acciaieria Azvostal di Mariupol. Il Cremlino ha negato intanto che le forze russe abbiano lanciato un assalto all'impianto.

"L'ordine è stato dato pubblicamente dal comandante in capo (Putin) di annullare qualsiasi assalto. Non c'è nessun assalto", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, sostenendo che le forze di Mosca stanno assediando il sito e intervengono solo per "fermare rapidamente i tentativi" dei combattenti ucraini di raggiungere delle "postazioni di tiro".

bombe termobariche sull acciaieria azovstal 1

La deputata ucraina Kira Rudik ha affermato che nell'acciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol nel sud del paese ci sono ancora 30 bambini.

Lo scrive il Guardian. Rudik ha detto che sono stati almeno 20 tentativi, falliti, di evacuare le persone dall'acciaieria. "Potete immaginare le nostre lacrime quando il primo gruppo" di persone "è stato messo in salvo".

IL PATRIARCA KIRILL CON VLADIMIR PUTIN ALLA VEGLIA PASQUALE

Secondo la parlamentare di Kiev "l'obiettivo principale" ora è fare una valutazione su tutti i bambini che sono ancora nello stabilimento, insieme alle donne, agli anziani e ai soldati feriti: Il passo più complicato riguarda invece i soldati feriti perché la Russia non permette loro di uscire. Rudik ha infine precisato che ieri 156 persone sono riuscite a lasciare la città per raggiungere Zaporizhzhia.

LA CHIESA RUSSA, 'TONI SBAGLIATI SUL COLLOQUIO CON KIRILL'

Mosca puntualizza che non c'è alcun accordo su un eventuale incontro tra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto il Cremlino. "Non vediamo alcun progresso nei colloqui con l'Ucraina": lo ha detto, secondo quanto riporta la Tass, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

bombe termobariche sull acciaieria azovstal 4

La Chiesa ortodossa russa - intanto - afferma che Papa Francesco, nell'intervista al Corriere della Sera, "ha travisato la sua conversazione con il patriarca Kirill". Lo riporta la Tass. "Io penso che a questo punto non ci sono altri passi da fare, si è offerta la disponibilità del Santo Padre di andare a Mosca, di incontrare personalmente il presidente Putin, aspettiamo che siano loro a reagire, a dirci che cosa vogliono.

palazzo distrutto a gorenko, kiev

Più di così non credo che da parte del Santo Padre ci possa essere qualche ulteriore iniziativa da prendere". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto che a Russia non ha alcuna intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina e quindi la mobilitazione generale in occasione della ricorrenza del 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. Secondo quanto riporta la Tass.

mercenari wagner in ucraina 1

Mosca non vede "alcun progresso nei colloqui con l'Ucraina". Veicoli Nato che entrassero in Ucraina per consegnare armi alle forze di Kiev saranno considerati "bersagli militari legittimi" da parte dei russi. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, dopo che la Russia ha detto di avere bombardato ieri sera sei scali ferroviari in Ucraina da cui transitavano armi occidentali. "È deplorevole che un mese e mezzo dopo la conversazione con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questa conversazione", ha dichiarato il dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato russo in una nota, secondo quanto riporta la Tass. "Tali dichiarazioni difficilmente contribuiranno all'instaurazione di un dialogo costruttivo tra le chiese cattolica romana e ortodossa russa, che è particolarmente necessario in questo momento". I colloqui dei leader delle due chiese hanno avuto luogo il 16 marzo con un collegamento video.

palazzi distrutti a mariupol

VIOLATO LO SPAZIO AEREO FINLANDESE

Un elicottero militare russo ha violato stamani lo spazio aereo della Finlandia, che sta valutando il suo ingresso nella Nato. Lo ha denunciato il ministero della Difesa di Helsinki.

il patriarca kirill con putin 2

"Il velivolo era un elicottero Mi-17 e la profondità della presunta violazione è stata compresa tra quattro e cinque chilometri", ha detto all'Afp un portavoce del ministero. Si tratta della seconda violazione denunciata dalla Finlandia quest'anno, dopo l'incursione del mese scorso di un aereo da trasporto appartenente alle forze armate di Mosca.

UCRAINA DEPORTAZIONE IN RUSSIA 55

Mosca non vede "alcun progresso nei colloqui con l'Ucraina". Veicoli Nato che entrassero in Ucraina per consegnare armi alle forze di Kiev saranno considerati "bersagli militari legittimi" da parte dei russi.

Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, dopo che la Russia ha detto di avere bombardato ieri sera sei scali ferroviari in Ucraina da cui transitavano armi occidentali.

guerra in ucraina 1

"È deplorevole che un mese e mezzo dopo la conversazione con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questa conversazione", ha dichiarato il dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato russo in una nota, secondo quanto riporta la Tass.

volodymyr zelensky antonio guterres

"Tali dichiarazioni difficilmente contribuiranno all'instaurazione di un dialogo costruttivo tra le chiese cattolica romana e ortodossa russa, che è particolarmente necessario in questo momento". I colloqui dei leader delle due chiese hanno avuto luogo il 16 marzo con un collegamento video.

LA SITUAZIONE SUL CAMPO

Nella regione di Kiev, altri 20 corpi sono stati trovati nei villaggi liberati dall'occupazione dell'esercito russo: sale così a 1.235 il numero dei cadaveri di civili recuperati, che ieri erano 1.202. Lo ha riferito il capo della polizia della zona di Kiev, Andrey Nebitov, citato da Unian.

missili su kiev

"Solo ieri sono stati trovati altri 20 corpi senza vita. La maggior parte delle persone era di Borodyanka e dei villaggi vicini, e di insediamenti di Vyshhorod", ha affermato, "la maggior parte di loro è morta a causa del fuoco di armi leggere. Possiamo parlare di crimini su larga scala commessi dall'esercito russo nella regione di Kiev"."

Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e Azovstal, sia civili che militari.È difficile, ma abbiamo bisogno di tutti coloro che sono lì. Non c'è stato un solo giorno in cui non ci siamo occupati di loro, in cui non abbiamo cercato di risolvere la questione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelnsky in un video messaggio citato da Interfax Ukraine. "Siamo riusciti a risolvere la questione del cessate il fuoco per quasi tre giorni, in modo che il corridoio umanitario funzionasse. Ora le truppe russe non rispettano gli accordi.

massacro di bucha

Continuano gli attacchi massicci ad Azovstal", ha aggiunto. Nella giornata di ieri l'esercito russo ha lanciato 34 attacchi missilistici contro le città della regione di Lugansk provocando almeno due morti e due feriti tra i civili. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale ucraina di Lugansk, Sergiy Gaidai, su Telegram citato da Ukrinform. "I russi non stanno solo distruggendo Popasna, ma la stanno rimuovendo dalla mappa.

Due persone sono morte - una donna di Lysychansk e un uomo di Popasna", ha scritto. A Lysychansk, il Centro per le malattie infettive pericolose e una scuola sono andati a fuoco. L'unica scuola di Sirotyn è stata distrutta.

marines americani caricano cannoni howitzer per donarli all ucraina

Le forze russe hanno compiuto diversi raid su alcuni villaggi nella regione di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentyn Reznichenko, secondo cui sono stati presi di mira decine di edifci residenziali con lanciarazzi multipli, ma non risultano feriti perché "la maggior parte" degli abitanti era stata evacuata in precedenza.