CHE "ARIA CHE TIRA" PER GIORGIA CARDINALETTI? - LA GIORNALISTA DEL TG1, FRESCA DI ROTTURA CON CESARE CREMONINI, È STATA IMMORTALATA DA "CHI" ATTOVAGLIATA AFFETTUOSAMENTE A ROMA INSIEME A GIUSEPPE FERRANTE, INVIATO DEL PROGRAMMA DI LA7 "L’ARIA CHE TIRA" - I DUE, AMICI DI VECCHIA DATA CHE SPESSO FREQUENTANO INSIEME LA ROMA NOTTURBINA, SI SONO SCATTATI UNA FOTOGRAFIA GUANCIA A GUANCIA E, USCITI DAL LOCALE SI SONO SALUTATI CON FARE PIÙ CHE AMICHEVOLE...

Estratto dell'articolo di per "Chi"

giuseppe ferrante giorgia cardinaletti foto chi

Non abbiamo fatto in tempo ad annunciare la fine della relazione fra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti - la storia si era conclusa da tempo, ma i due avevano mantenuto il massimo riserbo — ed ecco che la giornalista del Tgl è nuovamente "dentro la notizia". La vediamo, infatti, a cena con il collega Giuseppe Ferrante, inviato del programma di La7 L'aria che tira.

E l'aria che tira a cena sembra molto buona: c'è un'intesa palpabile, dovuta a un'amicizia di vecchia data. I due, infatti, si conoscono da tempo. Hanno condiviso la loro ascesa, i loro sogni professionali. Giorgia è diventata uno dei volti di punta del Tg1 delle 20, Giuseppe lavora da anni a La7 e racconta l'attualità politica vista da vicino con garbo e ironia. [...]

giorgia cardinaletti giuseppe ferrante foto chi 2

"Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica", , diceva Frida Kahlo a proposito di questi legami così riservati. E Giorgia, probabilmente, stava smaltendo la delusione quando, la scorsa domenica sera, uscita dalla Rai, è andata a cena con un amico. Magari proprio per aggiornarlo, per raccontargli questo passaggio della sua vita sentimentale. E Giuseppe l'ha fatta sorridere, i due si sono anche avvicinati per guardare il telefono e scattarsi una foto, un gesto che fa capire che non era certo un incontro "segreto".

E lui l'ha abbracciata. Ma, per due persone non abituate ai riflettori del gossip, sarà comunque strano vedersi sulle pagine di "Chi". Loro, che sono abituati a raccontare le storie degli altri, la cronaca, la politica, lo sport, sono diventati una notizia. Una bella notizia. Perché gli amori, le storie, finiscono, le amicizie restano. A volte si trasformano.

giorgia cardinaletti giuseppe ferrante foto chi 1

Non sappiamo se sia questo il caso, ci limitiamo a fotografare - è proprio il caso di dirlo - un momento. Quello in cui bisogna guardare avanti, riprogrammare la propria vita ripartendo dalle certezze. Escono dal locale, si prendono a braccetto, e si salutano con un abbraccio prima che lei salga in auto. Domani è un altro giorno, e si volta pagina. Come in un telegiornale.

giuseppe ferrante giorgia cardinaletti foto chi 2 giuseppe ferrante giorgia cardinaletti foto chi 1 giorgia cardinaletti giuseppe ferrante foto chi