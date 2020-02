29 feb 2020 11:11

CHE RAZZA DI ANIMALE È? – QUESTA SIMPATICA BESTIOLA È STATA AVVISTATA IN VIETNAM, IL SUO NOME È "ORSO GATTO NORDAMERICANO" MA NON È NÉ L'UNO NÉ L'ALTRO: IN REALTÀ È UN CANE - I FAN DELLE COSE PUCCIOSE SU INTERNET SI SONO INTENERITI MOLTO PER LA SUA GOFFAGGINE: HA LE ZAMPE MOLTO CORTE E NON RIESCE A SALTARE, ANCHE SE CI PROVA IN CONTINUAZIONE