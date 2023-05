CHE RAZZA DI FIGURA PER LOLLO! – IL GOVERNO FA DIETROFRONT ED È PRONTO A CANCELLARE LA PAROLA “RAZZA” NEGLI ATTI E DOCUMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SARÀ SOSTITUITA DAL TERMINE “NAZIONALITÀ”. LUNEDÌ, IN COMMISSIONE LAVORO ALLA CAMERA, DOVREBBE PASSARE CON L'OK DELLA MAGGIORANZA L'EMENDAMENTO PRESENTATO DAL PD – LA DECISIONE DOPO I RIPETUTI SCIVOLONI DEL “COGNATO D'ITALIA” LOLLOBRIGIDA, CHE AVEVA PARLATO TRA L'ALTRO DI “SOSTITUZIONE ETNICA” E “RAZZA ITALIANA DA DIFENDERE”…

Salvo clamorosi ripensamenti dei partiti di maggioranza, tra qualche settimana scomparirà negli atti e documenti delle pubbliche amministrazioni la parola ''razza''. E sarà sostituita da ''nazionalità''. La svolta dovrebbe essere preceduta lunedì dalla posizione che assumerà il governo di fronte alle commissioni affari costituzionali e lavoro della Camera, che si occupano del decreto pubblica amministrazione.

In quella sede, l'esecutivo si rimetterà al giudizio della commissione sull'emendamento del deputato del Pd Arturo Scotto che prevede appunto l'abolizione del concetto di ''razza''. Ma gli uffici legislativi della PA, di Palazzo Chigi e del ministero dell'Economia hanno già dato in via ufficiosa un parere tecnico positivo all'ammissibilità della modifica, che è considerata sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Si tratterebbe di una inversione di rotta, perché soltanto pochi giorni prima la maggioranza aveva bocciato in aula un ordine del giorno di questo tenore. Adesso, il contrordine. […]

La novità, infatti, assume un peso maggiore perché arriva dopo le reiterate dichiarazioni del ministro meloniano Francesco Lollobrigida, il quale aveva sollevato un'ondata di proteste per questa dichiarazione: ''Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica - aveva detto - gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada".

Pochi giorni dopo, l'11 maggio, aveva aggiunto: ''Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso". […]

