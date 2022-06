CHE RISSA IN FAMIGLIA: BALLANO 500 MILIONI DI DOLLARI! - LARRY FLYNT, IL FONDATORE DI "HUSTLER", RIVISTA BASE DEL SUO PORNO-IMPERO MILIONARIO, HA LASCIATO TUTTO A LIZ, SUA MOGLIE. MA JIMMY, IL FRATELLO, NON CI STA: PRETENDE ALMENO LA METÀ - BARBARA COSTA RIPERCORRE LA FAIDA INTORNO A UNO DEI GRANDI COLOSSI DEL PORNO: IL SUCCESSO DELLA RIVISTA, L’ATTENTATO, I CASINÒ, LE MOLTE MOGLI (TRA CUI UNA SPOGLIARELLISTA MINORENNE), I NUMEROSI FIGLI E LA MONTAGNA DI DENARO…

Barbara Costa per Dagospia

500 milioni di dollari! È rissa, tra cognati, per un patrimonio messo su a f*ghe e tette e c*li in nome della pornografia la più volgare, smisurata, caposaldo di un impero porno adesso in mano a una donna. Ricordate Larry Flynt, morto un anno fa, autorità porno, sul trono dell’hard con Hugh Hefner di "Playboy" e Bob Guccione di "Penthouse"? Larry, il fondatore di "Hustler", rivista base del suo impero milionario. Larry ha lasciato tutto a Liz, sua moglie. Ma Jimmy, il fratello di Larry, non ci sta: pretende almeno la metà di cotanta eredità. I legami di sangue sono una roba seria! O no? E perché Jimmy fa casino ora se, al funerale del fratello, proclamava che “tra noi l’ascia di guerra è sepolta”..?

Andiamo con ordine, con i fatti: Hustler è un colosso porno, gira e produce porno, ma tutti i soldi che fattura non provengono solo dal porno. Larry e Jimmy Flynt sono due fratelli americani che vengono dalla povertà, figli di un bracciante e di una casalinga. Crescono indigenti. Larry entra nell’esercito USA da minorenne, con documenti falsi, poi fa il contrabbandiere, poi rileva un bar in fallimento, trasformandolo in un locale di spogliarello. Locale che va alla grande, e con il fratello – che non ci mette un soldo – ne apre altri. Per farne pubblicità crea un giornalino, 4 paginette confezionate alla meglio, con le spogliarelliste in mostra.

Questo giornale lo chiama "Hustler". E va a ruba. Larry capisce che oltre l’eros patinato di Hefner c’è un mercato che vuole porno crudo e cafone: Hustler diventa rivista nazionale, e Larry va in galera. Ci va per oltraggio al pudore. Lui pubblica donne e il loro sesso schiuso, "sporco", senza filtro. Un sesso che pubblicamente non si era mai visto. Larry compra le foto di nudo di Jackie Kennedy Onassis e strilla c*lo e vagina pelosa della vedova d’America in copertina. Sono milioni di copie vendute, e per Larry è il primo milione in banca. Larry non si ferma.

Fa diventare Hustler porto franco di ogni parodia, foto, servizio che attacca i potenti, senza mediazioni. Attacca ogni religione, ogni morale, ogni tabù. Sono processi e galera. E in carcere ci va sempre Larry, e non Jimmy, Jimmy che lavora con lui, ma mente e comando d’ogni spudorata iniziativa di Hustler è Larry. Fino al 1978, quando un pazzo spara a Larry, che si salva, ma rimane paraplegico. Per 4 anni, Hustler è diretto da Jimmy. Larry si chiude in casa schiavo degli antidolorifici, fino a che una ennesima operazione chirurgica lo libera da droghe e dolori rendendolo insensibile dalla vita in giù.

Larry torna a capo di Hustler e litiga col fratello che ha mandato avanti la baracca senza mordente. Hustler va ancora più diretto nell’attaccare il perbenismo americano, e Larry affronta e vince processi in nome del Primo Emendamento. Negli anni '90, Larry diversifica l’attività, apre tre casinò, una catena di negozi porno, e si mette a capo di buona parte della distribuzione dei giornali, compresa la stampa seria e "perbene".

È qui che il suo fatturato registra cifre astronomiche. A inizio 2000, Larry è tra i primi ad investire nel porno sul web, e oggi Hustler è tra i brand porno che più contano. Ma, nel 2009, Larry e Jimmy litigano di brutto. Nel 2011 un tribunale sancisce che Jimmy non ha diritto a un centesimo dell’impero Hustler, tranne il ricavo del ramo di sexy shop da lui gestito, ramo per cui Larry litiga coi figli di Jimmy, “nipoti che vendono robaccia”, da non associare al nome Flynt.

Larry Flynt ha avuto cinque mogli. Il suo grande amore è stata la quarta, Althea, spogliarellista (minorenne) nei suoi locali, con Larry fino a che Althea muore per overdose. Nel 1998, Larry ha sposato in quinte nozze Liz, la sua infermiera, donna che lui stesso ha detto “di aver istruito e allenato” come sua erede. Data l’impotenza di Larry, con Liz non hanno avuto figli biologici, né ne hanno adottati. Niente figli nemmeno con la prima moglie, né con Althea.

Ma Larry ha avuto figli, 5 biologici e una no: ci sono Tonya, la primogenita, figlia di Larry e della sua seconda moglie Peggy, e Judy, figlia di Peggy adottata da Larry (Tonya è stata diseredata dopo che ha accusato il padre di molestie, e Larry ha difeso la sua innocenza in ogni modo: ha registrato nastri in cui la figlia ammette di essersi inventata ogni cosa). Poi c’è Theresa, la figlia di Larry e della ballerina Kathy Barr (Theresa è la vice presidente di Hustler). Poi è nata Lisa, che Larry ha avuto da una sua fidanzata (Lisa è morta in un incidente d’auto). Infine ci sono Larry Jr., (fuori dall’impero del padre, barista) e T.J., di cui non so niente.

In realtà Larry ha lasciato a capo del suo regno la sua ultima moglie Liz ponendole accanto Paul Cambria, storico avvocato di Flynt, con lui in battaglia decenni contro chi, avente incarichi pubblici, si ergeva a migliore e senza macchia: Larry, su Hustler, con inchieste giornalistiche svelanti indubbie prove di mala condotta, ha portato alle dimissioni di parecchi politici statali, e di funzionari FBI, ma soprattutto alle dimissioni di Bob Livingston, terza carica degli Stati Uniti, speaker della Camera con Bill Clinton sotto impeachment per il sex-gate.

Oggi però Jimmy Flynt dice che Hustler è grande “anche” grazie a lui e che, se non fosse stato “anche” per lui, le foto di Jackie Kennedy nuda non sarebbero state pubblicate. Davvero? E dove era lui quando Larry, paraplegico, nonostante una montagna di soldi a pagamento di qualsiasi cauzione, andava in galera per le sue idee? È vero che pure Jimmy è scampato a un attentato. È vero che Jimmy ha guidato Hustler quando Larry è stato male. Questo vale 250 milioni di dollari? Vale screditare la memoria di un fratello che, per carità, non è stato un santo e non voleva né esserlo né esser celebrato come tale, tuttavia, parliamoci chiaro: se non fosse stato per Larry, per le p*lle di Larry, Jimmy quante chance avrebbe avuto di vivere una vita da adulto ricco?

