"Mi avete ammanettata perché indosso un perizoma". E' incredula l'acrobata statunitense Sam Panda, arrestata dalla polizia a Myrtle Beach, in South Carolina, per il suo bikini. Gli agenti hanno scortato la donna alle loro auto, dove le hanno letto un'ordinanza riguardante il pubblico decoro.

Gli agenti affermano che è vietato apparire nudi su una spiaggia pubblica. "Lo so bene ma non sono nuda", risponde Panda. E le fa eco l'uomo che sta riprendendo la scena con il suo cellulare. "Indossi un perizoma" ribadisce un agente. "Un perizoma non vuol dire essere nudi", ribatte la donna.

Il dibattito che segue nel video orginale di 20 minuti - di cui in questa pagina vedete un estratto - si baserebbe in realtà sull'articolo di una legge della cittadina di Myrtle Beach che definisce fuorilegge "l'esposizione in pubblico di specifiche parti anatomiche", tra cui rientrerebbero le natiche.

La legge prevede un avvertimento iniziale che, se inascoltato, può portare a una multa. Gli agenti hanno poi rimosso le manette dai polsi di Panda e hanno rilasciato la ragazza. L'acrobata ha condiviso il video del suo arresto sui social scrivendo: "Una donna ha chiamato i poliziotti a causa del mio bikini. E' iniziato tutto così".

