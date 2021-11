11 nov 2021 13:47

CHE SCENEGGIATA AL PRINCIPATO! – CHARLENE DI MONACO NON FA IN TEMPO A PUBBLICARE GLI SCATTI POSATISSIMI CON MARITO E FIGLI DI RITORNO A MONACO, CHE LA COGNATA SGANCIA LA PRIMA BOMBA: LA PRINCIPESSA POTREBBE NON VIVERE A PALAZZO, MA NELL’APPARTAMENTO IN CUI SOGGIORNAVA GIÀ PRIMA DELLA FUGA IN SUDAFRICA – LE IMMAGINI NON HANNO CONVINTO NESSUNO, SOPRATTUTTO I MEDIA FRANCESI CHE HANNO NOTATO COME CHARLENE ABBIA DIMENTICATO DI MENZIONARE ALBERTO QUANDO… - VIDEO