Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

meme su donald trump e il covid 7

I fan di Trump minimizzano: colpito dal coronavirus il presidente si rialzerà, mostrerà che combatte e riesce a spuntarla anche in condizioni difficili. C'è del vero: il Covid non farà perdere al presidente nemmeno un voto del suo zoccolo duro. Ma il contagio è comunque, per lui, un colpo pesantissimo.

donald trump arriva in ospedale

Lo è per le conseguenze mediche e quelle pratiche sulla campagna elettorale (quarantena, stop ai comizi, l'intero team della Casa Bianca a rischio e sotto choc), ma soprattutto perché la sua malattia è la prova più evidente del fallimento di una strategia anti-Covid inefficace e minata da pregiudizi ideologici, incapace di impedire al virus di penetrare perfino in quelli che dovrebbero essere i luoghi più protetti dell'America e del mondo.

mike pence

In concreto un presidente attaccato in modo aggressivo dal virus fino a rendere necessario il suo ricovero in ospedale fa nascere subito un'emergenza di sicurezza nazionale: ci si affretta a controllare le condizioni di salute degli uomini-chiave del suo team (che non venivano regolarmente testati nè avevano l'abitudine di usare sistematicamente le mascherine).

Vengono, poi, prese misure aggiuntive a tutela delle personalità della catena di comando Usa che possono essere chiamate a sostituire il presidente in caso di impedimento a esercitare le sue funzioni: ovviamente il vicepresidente Mike Pence e poi la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza nella catena, seguita dal senatore anziano e presidente pro tempore del Senato Chuck Grassley.

meme su donald trump e il covid 1

Una catena vulnerabile, tra gli 80 anni della Pelosi e gli 87 di Grassley. È possibile un rinvio del voto qualora le condizioni di Trump dovessero aggravarsi? Per i costituzionalisti è assai improbabile: non ci sono precedenti di questo tipo in tutta la storia americana, nemmeno in caso di guerre. Andrebbe cambiata in fretta la Costituzione e, comunque, molti americani hanno già votato per posta.

Se il ricovero dovesse prolungarsi e la malattia risultare grave, secondo alcuni potrebbe cambiare il ticket repubblicano, con Pence che sostituisce Trump. Ma per ora questa è fantascienza. Ma, problemi di governo a parte, la positività di Donald e Melania al coronavirus aggiunge sicuramente un colpo di teatro drammatico alla sceneggiatura di una campagna elettorale che Trump ha trasformato in una sorta di reality: esaltante per milioni dei suoi fan, cupo ed angoscioso per gran parte dell'America.

joe biden donald trump dibattito

Ma, a differenza di altre parti della trama, questo è uno sviluppo sfuggito al suo controllo che, al di là delle conseguenze sanitarie del contagio e dell'impatto che avranno sulla libertà di movimento del presidente nella campagna elettorale, segnano un'altra svolta - forse quella definitiva - nella battaglia dei candidati per volgere a proprio favore la narrativa della presidenziali 2020.

anthony fauci donald trump

Un evento drammatico, la scomparsa di Ruth Bader Ginsburg, aveva consentito a Trump di spostare l'attenzione dei cittadini-elettori dalla sottovalutazione e dalla pessima gestione dell'emergenza Covid-19 ai valori etici dei conservatori che il presidente promette di difendere con una nomina destinata a spostare sempre più a destra la Corte Suprema degli Stati Uniti.

meme su donald trump e il covid

Il tampone positivo di The Donald cambia di nuovo tutto non solo perché riporta l'attenzione su una malattia che a destra molti hanno sottovalutato o addirittura negato (c'è ancora chi pensa che l'epidemia sia stata inventata per danneggiare la rielezione di Trump), ma anche perché, come detto, rende tangibili gli errori di sottovalutazione del presidente.

hope hicks donald trump

Errori costati cari prima a molti americani (siamo a 207 mila morti) e, ora, anche a lui: se solo avesse usato la mascherina e l'avesse imposta ai suoi collaboratori, come avviene nelle cancellerie di tutto il mondo, oggi non sarebbe vittima del «nemico invisibile».

Cosa succederà, in concreto, nella campagna? In teoria Trump dovrà sospendere per almeno due settimane ogni attività pubblica e, visto che non è tipo da tirarsi indietro e che, anzi, le avversità lo rendono ancora più aggressivo, c'è da aspettarsi una sua comunicazione digitale (tweet e tv) perfino più intensa e dura, se le condizioni di salute glielo permetteranno.

video di donald trump prima del ricovero

Ma l'handicap, per lui, è grosso: mesi di sforzi per trasformare il dramma Covid in commedia - il virus che sarebbe rapidamente svanito nel nulla, gli scontri con gli scienziati, il sarcasmo nei confronti di chi indossa la mascherina e, soprattutto, il mito del leader senza paura che si sente invulnerabile, come il generale di Apocalypse Now che passeggia mentre le pallottole fischiano intorno a lui - spazzati via: il virus non solo non sta svanendo come aveva pronosticato anche pochi giorni fa, ma arriva nel cuore della Casa Bianca: quel pezzo d'America polarizzata che ha fin qui rifiutato la mascherina considerata solo un feticcio ideologico, dovrà ricredersi. Per Trump un duro colpo e un'amara ironia: per mesi ha mostrato di non fidarsi degli scienziati, ma ora è costretto a dipendere dai tamponi del dottor Fauci.

CERIMONIA PER AMY CONEY BARRETT ALLA CASA BIANCA - POSITIVI SENZA MASCHERINA

donald trump nel video di brad pitt aka fauci DONALD TRUMP JOE BIDEN Biden Trump donald trump vs joe biden primo dibattito tv chris wallace moderatore primo dibattito trump biden donald e melania trump joe e jill biden primo dibattito tv donald trump e joe biden con le mogli eric e ivanka trump nel pubblico del primo dibattito trump biden tweet su donald trump e il covid 6 meme su donald trump e il covid 6 meme su donald trump e il covid 8 meme su donald trump e il covid 5 donald trump anthony fauci