CHE SUCCEDE A DAVIGO? IL CSM SI OPPONE AL RICORSO PRESENTATO DAL TOGATO IN PENSIONE AL TAR CONTRO LA SUA DECADENZA – IL PLENUM HA APPROVATO UNA DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERIFICA TITOLI CHE DÀ MANDATO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO – LA DECISIONE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI ARRIVERÀ MERCOLEDÌ PROSSIMO

Da “il Giornale”

PIERCAMILLO DAVIGO

Il Csm si oppone al ricorso presentato al Tar del Lazio da Piercamillo Davigo contro la delibera, approvata dal plenum il 19 ottobre scorso, che ha stabilito la sua decadenza dal ruolo di togato dopo il collocamento in pensione.

Il plenum ha infatti approvato con 17 voti a favore e 5 astensioni, una delibera della commissione verifica titoli che dà mandato all'Avvocatura dello Stato di costituirsi in giudizio.

piercamillo davigo

La delibera richiama un «difetto di giurisdizione», ossia la non competenza del giudice amministrativo nel ricorso di Davigo, che ha chiesto in via cautelare di sospendere la delibera. La decisione del Tar è attesa in camera di consiglio per l’11 novembre

MARCO MANCINETTI PIERCAMILLO DAVIGO piercamillo davigo contestato dagli avvocati a milano piercamillo davigo contestato dagli avvocati a milano 4

GHERARDO COLOMBO ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO