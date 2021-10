28 ott 2021 18:29

CHE SUCCEDE IN FLORIDA? - FINO A DUE MESI FA LO STATO ERA NEL PIENO DI UN'ONDATA DI COVID, E IL GOVERNATORE HA DECISO DI NON IMPORRE RESTRIZIONI, MASCHERINE E CHIUSURE - I NUMERI DI QUESTI GIORNI GLI HANNO DATO RAGIONE - IL NEW YORK TIMES: A PRESCINDERE DALLE MISURE ADOTTATE, "IL VIRUS SEMBRA SEGUIRE UN CICLO REGOLARE DI DUE MESI..."