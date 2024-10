CHE SUCCEDE CON LA MORTE DI SINWAR? – SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, L’UCCISIONE DEL LEADER DI HAMAS, ORMAI CONFERMATA, POTREBBE “FAR SPERARE NELLA FINE DEL CONFLITTO”: IL MOVIMENTO TERRORISTICO DI GAZA, ORMAI DECIMATO, POTREBBE ACCETTARE LE RICHIESTE DELLO STATO EBRAICO. NETANYAHU, OTTENUTA LA VITTORIA SIMBOLICA, AVREBBE INTERESSE AD AMMORBIDIRE LA SUA POSIZIONE NEGOZIALE. MA RESTA APERTA LA QUESTIONE DEGLI OSTAGGI: I POCHI RIMASTI VIVI SONO NELLE MANI DI FAMIGLIE CIVILI E GRUPPI DI JIHADISTI, SPARSI TRA LE MACERIE DI GAZA…

il corpo di yahya sinwar a rafah

MINISTRO ESTERI ISRAELE CONFERMA, 'SINWAR ELIMINATO'

(ANSA) - Il ministro israeliano degli Esteri Israel Katz ha confermato ufficialmente la morte di Yahya Sinwar: "Il grande assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell'Idf", ha dichiarato.

Questo è un grande risultato militare e morale" per Israele e una vittoria per l'intero mondo libero contro l'asse malvagio dell'Islam estremo che guida l'Iran. L'eliminazione di Sinwar crea la possibilità per il rilascio immediato dei rapiti e per realizzare un cambiamento che porterà ad una nuova realtà a Gaza. Ha scritto il ministro. Senza Hamas e senza il controllo iraniano, Israele ha bisogno ora più che mai del vostro sostegno e della vostra assistenza per portare avanti questi importanti obiettivi", ha concluso.

BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI

FONTI DI HAMAS, SINWAR UCCISO IN UN ATTACCO DI ISRAELE

(ANSA) - Fonti di Hamas affermano che, secondo alcune indiscrezioni provenienti da Gaza, il leader del gruppo, Yahya Sinwar, sarebbe stato ucciso durante un'operazione israeliana. Lo scrive la Reuters sul suo sito, mentre The Times of Israel precisa che al momento non c'è stato ancora alcun commento ufficiale da parte di Hamas. Il quotidiano saudita Asharq al-Awsat, ha citato due fonti anonime del movimento a Gaza, secondo le quali i leader del gruppo all'interno e all'esterno di Gaza sarebbero stati informati della morte di Sinwar.

CNN, ISRAELE HA CONFERMATO AGLI USA LA MORTE DI SINWAR

LE PRESUNTE PROVE DELL UCCISIONE DI SINWAR A GAZA

(ANSA) - Israele ha annunciato agli Stati Uniti che il test del Dna ha confermato la morte del leader di Hamas Sinwar. Lo riferisce la Cnn. (ANSA).

'I SEI OSTAGGI GIUSTIZIATI IN AGOSTO ERANO CON SINWAR'

(ANSA) - I giovani ostaggi giustiziati da Hamas alla fine di agosto erano insieme con Yahya Sinwar da quando sono stati rapiti il ;;7 ottobre e per una parte della prigionia. Lo riferisce Channel 12. I loro corpi sono stati ritrovati in un tunnel nella zona di Rafah, i terroristi che li avevano in custodia gli hanno sparato alla testa. L'intelligence israeliana ritiene che Sinwar si sia spostato da un posto all'altro senza i rapiti dopo l'omicidio dei sei, dei quali si è fatto scudo per una parte del tempo.

TV,'NETANYAHU INFORMA FAMIGLIE DEGLI OSTAGGI CHE SINWAR È MORTO'

(ANSA) - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu avrebbe dato ordine ai suoi collaboratori di informare le famiglie degli ostaggi che il leader di Hamas Yahya Sinwar è morto: lo riporta Channel 12. (ANSA).

ISMAIL HANIYEH - YAYA SINWAR

NYT, 'LA MORTE DI SINWAR FA SPERARE NELLA FINE DEL CONFLITTO'

(ANSA) - La possibile morte del leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe far sperare nella fine del conflitto, spingendo l'organizzazione "ad accettare alcune delle richieste di Israele" e fornendo al premier israeliano Benyamin Netanyahu una vittoria simbolica che gli concederebbe la copertura politica di cui ha bisogno per ammorbidire la sua posizione negoziale. Lo riporta il New York Times.

I DENTI DEL CADAVERE A GAZA E QUELLI DI SINWAR

I funzionari americani non hanno ancora commentato su Sinwar, ma se ne venisse confermata la morte le conseguenze per l'amministrazione sarebbero importanti. Secondo quanto riporta Cnn, potrebbe essere l'evento che molti funzionari statunitensi avevano indicato come punto di svolta nella guerra fra Israele e Hamas.

Yahya Sinwar BENJAMIN NETANYAHU CONTRO EMMANUEL MACRON Yahya Sinwar DONALD TRUMP BENJAMIN NETANYAHU VIGNETTA INVIATA NEL GRUPPO 25 APRILE - Netanyahu CON HITLER Yahya Sinwar IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR