CHE SUCCEDE IN VENEZUELA? - FINO A POCO TEMPO FA IL PAESE ERA FAMOSO PER LA SUPER-INFLAZIONE E LA POVERTA'. MA NEGLI ULTIMI TRE ANNI IL PRESIDENTE MADURO HA ALLENTATO LE RESTRIZIONI ALLE IMPRESE E I CONTROLLI SUI PREZZI, HA ABBANDONATO IL DIVIETO AI CASINO', MA SOPRATTUTTO HA LASCIATO CIRCOLARE IL DOLLARO USA LEGALMENTE - L'ECONOMIA MIGLIORA E GLI INVESTITORI STRANIERI STANNO TORNANDO, MA...

Dagotraduzione da Bloomberg

nicolas maduro

Che cosa succede al Venezuela di Nicolas Maduro? A Las Mercedes, il vivace quartiere est del centro, ha aperto il nuovissimo Humboldt Casino: i giocatori d’azzardo preparano le slot machine, i bar offrono alcolici gratuiti, i ballerini danzano al ritmo della musica merengue e i giocatori di bingo si battono per i 500 dollari messi in palio in serata. È Las Vegas con un tocco latinoamericano.

Fino a qualche anno fa, il gioco d’azzardo era illegale. Il leader populista Hugo Chavez, morto nel 2013, aveva bandito i casinò, paragonandoli alla «prostituzione e alla dipendenza e uso di droghe». Ma oggi è tutto diverso: sorgono uffici, si costruiscono condomini con piscina sul tetto, per le strade sono parcheggiate tre Ferrari rosse, i negozi vendono abbigliamento Hermès e Pronovias.

Caracas

Questo sfrenato consumismo è il sintomo di un’inversione di tendenza, ancora precoce, e disponibile solo per i più ricchi in questa nazione di 30 milioni di abitanti. Fino a poco tempo, il Venezuela era conosciuto come un paniere economico con un'iperinflazione che si avvicinava ai 2 milioni per cento all'anno. La sua moneta, il bolivar, valeva così poco che i criminali non si prendevano più la briga di rubarlo e anime intraprendenti intrecciavano le banconote in prodotti artigianali da vendere ai turisti per pochi dollari americani. Intorno a Las Mercedes, i negozi chiudevano e i bambini cercavano cibo nei sacchi della spazzatura.

Economia venezuela 2

La trasformazione del quartiere segue uno straordinario voltafaccia del presidente Nicolás Maduro, l'ex vicepresidente dal petto grosso scelto con cura da Chávez. Negli ultimi tre anni, Maduro ha allentato le restrizioni alle imprese, nonché i controlli e le normative sui prezzi; l'anno scorso ha abbandonato il divieto ai casinò. Ancora più significativo, Maduro alla fine del 2018 ha lasciato circolare il dollaro Usa legalmente. Tutti, dai dirigenti ai venditori ambulanti, oggi girano con i biglietti verdi. Ai tempi di Chavez sarebbero finiti in carcere.

Quasi tutti i dati mostrano che l'economia sta migliorando. Il prodotto interno lordo del paese si sta espandendo dall'1,5% al 20%, a seconda dell'economista che fa la previsione. L'iperinflazione si è ufficialmente fermata a gennaio. Alcuni dei 6 milioni di venezuelani che sono emigrati dall'America Latina in cerca di qualcosa di meglio hanno iniziato a tornare a casa.

Economia venezuela

Il settore manifatturiero potrebbe crescere del 10% quest'anno, se il governo riuscirà a stimolare i consumi, ridurre la concorrenza delle importazioni, migliorare i servizi pubblici e adeguare la politica fiscale, afferma Luigi Pisella, presidente di Conindustria, la più grande associazione di categoria del Paese.

Gli investitori stranieri che hanno evitato il paese, in parte perché temono di violare le sanzioni statunitensi, hanno iniziato a visitarlo. Sono incoraggiati dai segnali di un riavvicinamento tra Venezuela e Stati Uniti, nonché dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio accertate del mondo; è un tesoro che potrebbe diventare più prezioso man mano che i paesi si allontanano dal petrolio russo dopo l'invasione dell'Ucraina.

Elezioni in Venezuela

Eppure, il 90% del paese vive ancora in povertà, sopravvivendo con appena 30 dollari al mese. Quelle scintillanti torri di uffici a Las Mercedes sono ancora abbastanza vuote. Pisella e altri temono che le politiche favorevoli alle imprese possano facilmente invertirsi. L'industria petrolifera statale langue per il disinvestimento. Inoltre, Maduro ha indicato che la dollarizzazione è temporanea. In molti modi, si aggrappa all'identità rivoluzionaria del Venezuela per mantenere viva l'eredità di Chávez. Sostiene Vladimir Putin in Russia, conclude accordi petroliferi con l'Iran e difende i compagni di sinistra latinoamericani a Cuba e in Nicaragua. «Questa stabilizzazione è fragile», dice Luis Arturo Bárcenas, economista senior di Ecoanalítica, una società di analisi finanziaria di Caracas.

hugo chavez

In pratica, l’economia venezuelana potrebbe portare a un nuovo percorso, ma potrebbe anche crollare tutto molto velocemente.