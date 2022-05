CHE È SUCCESSO AL GENERALE GERASIMOV? - VOCI SUL FERIMENTO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE RUSSE: L’EX MINISTRO DELL’INTERNO UCRAINO ARSEN AZAKOV LI AVVALORA, MA IL GENERALE SAREBBE SANO E SALVO - IL “CONFLICT INTELLIGENCE TEAM”: "SI È SPOSTATO IN ELICOTTERO DA IZYUM A BELGOROD, POCO DOPO È PARTITO RAPIDAMENTE SU UN AEREO PER MOSCA" - KIEV SEMBRA CONOSCERE COME SI MUOVE, MA…

1 - IL GIALLO DEL GENERALE GERASIMOV A IZYUM E BELGOROD, DUE ATTACCHI UCRAINI PESANTI NEI LUOGHI DEI SUOI SPOSTAMENTI

Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Il bersaglio grosso sarebbe sicuramente lui, Valery Gerasimov. Il generale dei generali del Cremlino. Il Petraeus di Mosca. L’uomo che ha il suo nome collegato alla dottrina della guerra ibrida (che sia stato lui a formulare una “dottrina Gerasimov” è argomento più controverso, e probabilmente le cose non andarono così, ma questo sarebbe un altro discorso: anche perché Putin ha combattuto in Ucraina una lunghissima guerra ibrida, con hackeraggi e pesanti disinfo ops sul gas e altro, ma è passato infine a una guerra “cinetica” molto tradizionale, di carri armati e missili).

2 - GIALLO SUL FERIMENTO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE RUSSE VALERY GERASIMOV

Alfonso Iuliano per www.rainews.it

Il britannico Daily Mail ha scritto che secondo una sua fonte russa “il comandante militare di Vladimir Putin è stato portato fuori dalla zona di guerra con ferite alla gamba destra” causate da schegge che sono state poi rimosse. Gerasimov non è in pericolo di vita

Valery Gerasimov, generale delle forze armate e capo di stato maggiore delle forze armate russe, è stato inviato sul campo a Izyum per sovrintendere personalmente all’assalto russo alla regione del Donbass. Ne hanno dato conto ormai già qualche giorno fa diverse fonti ucraine ma quello che colpisce è che Gerasimov, sempre secondo alcune fonti ucraine, risulti già ferito.

A darne notizia tra i primi è stato l’ex ministro dell’Interno ucraino Arsen Azakov, che citando un suo insider russo ha scritto su Facebook che il generale russo ha riportato una ferita non grave alla gamba destra. Successivamente il britannico Daily Mail ha scritto che secondo una sua fonte russa non ufficiale “il comandante militare di Vladimir Putin è stato portato fuori dalla zona di guerra con ferite alla gamba destra” causate da schegge che sono state poi rimosse. Gerasimov non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Altre fonti sostengono che Gerasimov sia invece rimasto illeso da un attacco, e sarebbe ora stato rimpatriato velocemente a Mosca dopo un passaggio a Belgorod. Al momento queste indiscrezioni, non sono confermate da fonti indipendenti.

La notizia che Valery Gerasimov fosse sul campo in Ucraina rappresentava comunque già di per sé un’anomalia: che una delle più alte cariche militari russe, uno tra i tre in possesso dei codici nucleari assieme al ministro della Difesa Shoigu e lo stesso Putin, sia impegnato sul campo ancorché a quanto pare in un ruolo strategico e non operativo-tattico, secondo molte fonti mostra che la recente nomina del generale Oleksandr Dvornikov come unico comandante delle truppe russe in Ucraina non ha migliorato la gestione e il coordinamento delle unità di occupazione sul terreno. Secondo fonti ucraine dall'inizio della guerra 15 generali russi avrebbero perso la vita.

Il Capo di Stato maggiore sarebbe stato inviato in Ucraina da Putin col compito di risanare una situazione finora minata da caos logistico e mancanza di coordinamento tra i reparti, debolezza delle linee di rifornimento, scarsità di munizioni, di cibo, di assistenza medica.

Dvornikov, veterano pluridecorato a capo delle forze russe in Siria, uno dei tanti generali russi a cui è stato dato l’appellativo di “macellaio” per i bombardamenti incessanti in Siria con ampio ricorso a bombe a grappolo e missili termobarici, era stato stato incaricato di creare un comando verticale unificato e migliorare l'efficienza e la coerenza delle azioni delle unità russe.

