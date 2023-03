17 mar 2023 12:06

CHE TESTA DI CA...LCIO - UN CALCIATORE DI 17 ANNI DEGLI ALLIEVI DELLA COLOCODERVIESE (LECCO) È STATO SQUALIFICATO PER 5 ANNI PER AVER AGGREDITO L'ARBITRO, ROMPENDOGLI IL NASO CON TRE CAZZOTTI AL VOLTO - L'ATLETA SI È SCUSATO PER IL GESTO: "CON LA VIOLENZA NON SI RISOLVE NULLA…È UN INSEGNAMENTO CHE PORTERÒ NELLA MIA VITA" - MA IL MEA CULPA NON È BASTATO AD EVITARGLI LA SQUALIFICA FINO AL 2028…