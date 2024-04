CHE TESTE DI GAZA! A TORINO SCONTRI TRA POLIZIA E STUDENTI DEL POLITECNICO AL CORTEO PRO-PALESTINA – I MANIFESTANTI, AL GRIDO DI “FUORI I SIONISTI DALL'UNIVERSITÀ”, HANNO CERCATO DI FORZARE IL BLOCCO DELLE FORZE DELL'ORDINE PER ARRIVARE ALLA SEDE DI ARCHITETTURA, DOVE ERA IN CORSO UN INCONTRO TRA IL RETTORE E I MINISTRI TAJANI, BERNINI E LOLLOBRIGIDA – IL COGNATO D'ITALIA CONTRO GLI STUDENTI CHE MANIFESTANO: “SONO SQUADRACCE CHE CERCANO DI IMPEDIRE UN CONVEGNO” – VIDEO

++ LOLLOBRIGIDA, SQUADRACCE VOLEVANO BLOCCARE CONVEGNO TORINO ++

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

(ANSA) - "Voglio unirmi alla solidarietà che Tajani ha espresso alle forze dell'ordine, perché in questi giorni vanno difesi i diritti previsti nella nostra preziosa Costituzione e ci tocca invece vedere squadracce organizzate che tentano di impedire in un'università un convegno che parla al mondo attraverso i suoi addetti per le politiche estere, la scienza, che non è legata a una ideologia, a un posizionamento politico ma è nell'interesse dell'umanità". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza degli addetti scientifici a Torino riferendosi al corteo che oggi voleva impedire lo svolgersi dell'evento. (ANSA).

CORTEO A TORINO, SETTE CONTUSI TRA LE FORZE DELL'ORDINE

(ANSA) - Sette poliziotti sono rimasti contusi questa mattina a Torino durante i tentativi di sfondamento da parte dei manifestanti del corteo che ha tentato di raggiungere il castello del Valentino dov'è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l'annunciata presenza di numerosi ministri. Lo rende noto la questura di Torino. Anche i manifestanti affermano che ci sono stati dei feriti nelle loro file.

CONCLUSO A TORINO IL CORTEO CONTRO IL CONVEGNO DEI MINISTRI

(ANSA) - Si è concluso davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, il corteo che questa mattina ha attraversato le vie del centro cittadino con l'intenzione di raggiungere il castello del Valentino, dov'è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l'annunciata presenza di numerosi ministri.

Dopo diversi tentativi di aggirare i blocchi delle forze dell'ordine i manifestanti, circa una cinquantina, hanno lanciato anche uova e fumogeni, mentre i reparti mobili della polizia li hanno respinti con gli scudi. L'ultimo parapiglia in corso Cairoli, dove i manifestanti, coordinati secondo gli investigatori dal centro sociale Askatasuna, si sono divisi in due gruppi.

Uno ha cercato di superare le forze dell'ordine salendo dai Murazzi, l'altro di raggiungere la zona del convegno dal lato dell'arco del Valentino. Alla fine del corteo, gli attivisti hanno lanciato un appello per partecipare alla fiaccolata di domani per il 25 aprile, dove sarà presente uno spezzone dei centri sociali e dei pro Palestina.

TAJANI, NON CANCELLERÒ MAI GLI ACCORDI CON ISRAELE

(ANSA) - "Io non cancellerò mai quegli accordi, visto che sono stati fatti dal ministero degli Esteri, che sono accordi scientifici. La scienza non è legata alla politica, non ha confini e non è una questione di partito o nazioni, se serve a salvare una vita umana, sia di un ebreo, cristiano, musulmano o ateo, la ricerca scientifica deve andare avanti e guai a chi vuole fermarla per motivi politici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli 2024 a Torino, parlando degli accordi per la ricerca tra Italia e Israele.

"Non è questione del governo di Israele ma con lo Stato e con le università, quindi si lavora per la ricerca come lo facciamo con tanti Paesi al mondo e continueremo a farlo con le università israeliane. Protestare è legittimo ma la mia risposta è che questi accordi non si cambiano", ha aggiunto.

